Нафта подорожчала на 4% після нових ударів США та Ірану: Ормузька протока знову перекрита

Ціни на нафту різко зросли 13 липня після чергового витка військової ескалації між США та Іраном. Поштовхом стали удари вихідного дня і суперечність між Вашингтоном і Тегераном щодо стану Ормузької протоки. Про це повідомляє Reuters .

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У неділю американські збройні сили завдали нової хвилі ударів по Ірану, уразивши десятки цілей у кількох локаціях. У відповідь Корпус вартових ісламської революції оголосив про атаки на американські бази в Кувейті та Бахрейні.

Позиції сторін щодо протоки розійшлися. Трамп заявив, що Ормузька протока відкрита для комерційного судноплавства. Іран, натомість, оголосив про її закриття після того, як одне із суден пройшло несанкціонованим маршрутом і було атаковане. Дані трекера суден Kpler підтвердили: у неділю через протоку пройшли лише шість суден — найнижчий показник за п'ять тижнів.

В результаті Brent піднялася на 4,08% до $79,11 за барель, WTI — на 4,11% до $74,36.

Ситуація ставить під сумнів майбутнє тимчасової угоди між США та Іраном, підписаної минулого місяця. Документ мав відкрити протоку та завершити війну після ще 60 днів переговорів.

Що показує статистика нафтового ринку:

до початку війни наприкінці лютого через Ормузьку протоку проходило близько 20% світових поставок нафти і скрапленого газу

після підписання угоди глобальне виробництво нафти у червні зросло на 4,1 млн барелів на добу, а ціни впали майже на 5%

але воно залишається на 9,4 млн барелів на добу нижче довоєнного рівня, за даними МЕА

Аналітики оцінюють ситуацію стримано. «Сподівання на відносно швидке вирішення останніх сутичок можуть виявитися марними після ескалації вихідного дня», — зазначили аналітики ANZ.

Аналітик IG Тоні Сикамор вважає, що помірне зростання цін свідчить: ринок розцінює поточний спалах як загострення в рамках крихкого перемир'я, а не як повний його розвал. «Наскільки ця оцінка точна — покаже час», — додав він.

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