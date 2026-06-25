Ірак ультимативно вимагає перегляду нафтових квот: країна розглядає вихід з ОПЕК

Ірак, другий за обсягами виробник нафти в ОПЕК, перейшов до жорсткої риторики у стосунках із картелем. Влада країни відкрито розглядає «всі доступні варіанти», включаючи вихід із організації, якщо її квоти на видобуток не будуть суттєво переглянуті. Про це повідомляє агенція Reuters.

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Для ОПЕК, яка вже втратила Об'єднані Арабські Емірати цього року, можливий демарш Іраку, який є одним з п'яти засновників організації, стане болючим ударом.

Країна перебуває у важкій фінансовій кризі, спричиненій наслідками війни з США, тому кожен барель нафти має критичне значення для виживання державного бюджету.

Джерело в міністерстві нафти Іраку в розмові з Reuters було відвертим: «Саудівська Аравія та інші союзники по ОПЕК мають поставитися до цієї вимоги максимально серйозно. В іншому разі Ірак буде змушений розглянути альтернативні шляхи».

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Квоти проти реальних потужностей: ціна виживання

Новий прем'єр-міністр Алі аль-Заїді, який обійняв посаду в травні, зробив ставку на агресивне відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій. Його адміністрація відверто заявляє, що країна вимагає підвищення лімітів на видобуток, які б відповідали реальним її виробничим потужностям та потребам населення.

Багдад має амбітну мету — вийти на рівень 7 мільйонів барелів на добу в найближчі роки.

Поки ОПЕК+ звітує про збільшення квот для семи ключових членів на 600 тисяч барелів, Ірак вже вважає ці кроки недостатніми. Ринки відреагували на цей конфлікт миттєво: після появи новин про можливий вихід Багдада ціни на нафту просіли, опустившись нижче позначки 73 долари за барель.

Зараз питання полягає в тому, чи готові лідери ОПЕК йти на поступки, щоб втримати засновника організації, чи готові ризикувати єдністю заради збереження контролю над ринковими обсягами.

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