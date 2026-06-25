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25 червня 2026, 13:52

Ірак ультимативно вимагає перегляду нафтових квот: країна розглядає вихід з ОПЕК

Ірак, другий за обсягами виробник нафти в ОПЕК, перейшов до жорсткої риторики у стосунках із картелем. Влада країни відкрито розглядає «всі доступні варіанти», включаючи вихід із організації, якщо її квоти на видобуток не будуть суттєво переглянуті. Про це повідомляє агенція Reuters.

Ірак, другий за обсягами виробник нафти в ОПЕК, перейшов до жорсткої риторики у стосунках із картелем.

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Для ОПЕК, яка вже втратила Об'єднані Арабські Емірати цього року, можливий демарш Іраку, який є одним з п'яти засновників організації, стане болючим ударом.

Країна перебуває у важкій фінансовій кризі, спричиненій наслідками війни з США, тому кожен барель нафти має критичне значення для виживання державного бюджету.

Джерело в міністерстві нафти Іраку в розмові з Reuters було відвертим: «Саудівська Аравія та інші союзники по ОПЕК мають поставитися до цієї вимоги максимально серйозно. В іншому разі Ірак буде змушений розглянути альтернативні шляхи».

Читайте також: Нафта наближається до чотиримісячного мінімуму на тлі ослаблення ризиків постачання

Квоти проти реальних потужностей: ціна виживання

Новий прем'єр-міністр Алі аль-Заїді, який обійняв посаду в травні, зробив ставку на агресивне відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій. Його адміністрація відверто заявляє, що країна вимагає підвищення лімітів на видобуток, які б відповідали реальним її виробничим потужностям та потребам населення.

Багдад має амбітну мету — вийти на рівень 7 мільйонів барелів на добу в найближчі роки.

Поки ОПЕК+ звітує про збільшення квот для семи ключових членів на 600 тисяч барелів, Ірак вже вважає ці кроки недостатніми. Ринки відреагували на цей конфлікт миттєво: після появи новин про можливий вихід Багдада ціни на нафту просіли, опустившись нижче позначки 73 долари за барель.

Зараз питання полягає в тому, чи готові лідери ОПЕК йти на поступки, щоб втримати засновника організації, чи готові ризикувати єдністю заради збереження контролю над ринковими обсягами.

Читайте також: Чому вихід ОАЕ з ОПЕК не «заллє ринок» нафтою

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrous2000
nitrous2000
25 червня 2026, 14:40
#
Правильно, знижуй ще ціну на нафту
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