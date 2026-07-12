Польща та Україна відновили переговори щодо передачі МіГ-29

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 липня 2026, 12:25

Польща та Україна відновили переговори щодо передачі МіГ-29

Україна та Польща знову активізували діалог щодо передачі винищувачів МіГ-29. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час інтерв'ю для Polsat News заявив про деякий прогрес у переговорах. За його словами, після періоду охолодження відносин, українська сторона повернулася до конструктивного обговорення, і зараз позитивних сигналів щодо успішної передачі авіації значно більше, ніж було ще кілька днів тому.

Україна та Польща знову активізували діалог щодо передачі винищувачів МіГ-29.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

Перспективи модернізації та умови партнерства

Нагадаємо, що ще в січні 2026 року сторони анонсували угоду, за якою Польща мала передати Україні дев'ять радянських МіГів в обмін на українські безпілотні технології. Проте наприкінці червня Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Київ нібито відмовився ділитися дроновими напрацюваннями, через що Варшава була змушена зупинити підготовку літаків.

Тож Польща планувала виводити ці машини з експлуатації, і постало питання, чи будуть вони передані Україні, чи просто підуть на утилізацію.

Читайте також: Постачання MiG-29 в Україну скасовано: польські літаки підуть на брухт

Сьогодні сторони знов шукають шляхи до вирішення технічних питань. Зокрема, обговорюється стан літаків, які мають значний термін експлуатації. Косіняк-Камиш запевнив, що Варшава готова допомогти з оновленням техніки, але не за власний рахунок.

«Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо тут, безумовно, допомогти. Але витрати в цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які захочуть взяти на себе ці витрати», — заявив міністр.

Він підкреслив, що Варшава прагне повернутися до стратегічного партнерства, яке базується на довірі та реальних діях. Попри нещодавні суперечки навколо оборонних проєктів, міністр наголосив на важливості двостороннього розуміння.

Польща готується поступово замінити парк МіГ-29 на сучасні західні зразки, тож питання передачі техніки залишається відкритим для Збройних Сил України. Кожен винищувач сьогодні залишається критично важливим для безпеки українського неба, а українські дронові технології вкрай важливі для Польщі. Тому успішне завершення цих переговорів є пріоритетом для обох держав.

Читайте також: Україна та Німеччина спільно вироблятимуть дрони BARS

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
P93
P93
12 липня 2026, 13:05
#
Гробалісти-ж2-хабад катають на гойдалках
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Олександр Савчук.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами