Польща та Україна відновили переговори щодо передачі МіГ-29

Україна та Польща знову активізували діалог щодо передачі винищувачів МіГ-29. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час інтерв'ю для Polsat News заявив про деякий прогрес у переговорах. За його словами, після періоду охолодження відносин, українська сторона повернулася до конструктивного обговорення, і зараз позитивних сигналів щодо успішної передачі авіації значно більше, ніж було ще кілька днів тому.

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Перспективи модернізації та умови партнерства

Нагадаємо, що ще в січні 2026 року сторони анонсували угоду, за якою Польща мала передати Україні дев'ять радянських МіГів в обмін на українські безпілотні технології. Проте наприкінці червня Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Київ нібито відмовився ділитися дроновими напрацюваннями, через що Варшава була змушена зупинити підготовку літаків.

Тож Польща планувала виводити ці машини з експлуатації, і постало питання, чи будуть вони передані Україні, чи просто підуть на утилізацію.

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Сьогодні сторони знов шукають шляхи до вирішення технічних питань. Зокрема, обговорюється стан літаків, які мають значний термін експлуатації. Косіняк-Камиш запевнив, що Варшава готова допомогти з оновленням техніки, але не за власний рахунок.

«Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо тут, безумовно, допомогти. Але витрати в цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які захочуть взяти на себе ці витрати», — заявив міністр.

Він підкреслив, що Варшава прагне повернутися до стратегічного партнерства, яке базується на довірі та реальних діях. Попри нещодавні суперечки навколо оборонних проєктів, міністр наголосив на важливості двостороннього розуміння.

Польща готується поступово замінити парк МіГ-29 на сучасні західні зразки, тож питання передачі техніки залишається відкритим для Збройних Сил України. Кожен винищувач сьогодні залишається критично важливим для безпеки українського неба, а українські дронові технології вкрай важливі для Польщі. Тому успішне завершення цих переговорів є пріоритетом для обох держав.

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