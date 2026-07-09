Україна та Німеччина спільно вироблятимуть дрони BARS

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали в середу, 8 липня, імплементаційну домовленість щодо спільного виробництва безпілотників BARS. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

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Як повідомили в українському МЗС, домовленість укладена в межах ініціативи Build with Ukraine. Німеччина профінансує виробництво дронів у межах першого етапу проєкту, а вся виготовлена продукція надійде до Сил оборони України.

Сибіга також зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.

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«Я подякував Німеччині за справжнє лідерство у підтримці України, яке має спонукати інших робити більше. Ми обговорили, як можемо розширити нашу взаємовигідну співпрацю в оборонній, промисловій та економічній сферах», — зазначив він.

Під час зустрічі йшлося також про додаткові системи протиповітряної оборони й перехоплювачі для України, мирні зусилля для припинення війни, вступ України до Європейського Союзу.

«Я вдячний Німеччині за підтримку відкриття наступних переговорних кластерів», — додав Сибіга.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) став більш потужним і самодостатнім, перетворюючись на фундамент національної безпеки. За період повномасштабної війни потужності української «оборонки» збільшилися у 35 разів, і станом на кінець 2025 року їхній потенціал оцінюється у $35 млрд.