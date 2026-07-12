Ethereum Foundation проводить масштабну реорганізацію та скорочення персоналу

Після п’яти років безперервної роботи команда Protocol Support в Ethereum Foundation офіційно йде в історію. Це є частина великої реорганізації, яка охопила весь фонд. Разом із розформуванням цієї команди, фонд нещодавно скоротив 54 позиції розробників, намагаючись зробити свою структуру легшою та ефективнішою. Про це повідомляє сайт Blockonomi .

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Замість колишніх централізованих одиниць фонд переходить на модель вузькоспеціалізованих дивізіонів: Protocol, Access, User, Community та Institutional. Функції, які раніше виконувала команда Protocol Support, тепер розпорошені між цими новими підрозділами. Хоча фонд запевняє, що робота триватиме, єдиного центру управління оновленнями мережі більше не існує.

Чим запам’ятається Protocol Support

Ця команда була справжнім «клеєм» для екосистеми Ethereum. Її фахівці виступали посередниками між дослідниками, розробниками клієнтів та інфраструктурними операторами. Без їхньої координації Ethereum був би набагато хаотичнішим місцем.

До переліку їхніх головних досягнень можна віднести:

Команда була диригентом ключових переходів мережі, включаючи історичне оновлення The Merge, а також впровадження Dencun та Pectra.

Організація конференцій «All Core Developers», де обговорювалися та затверджувалися важливі технічні зміни.

Створення Ethereum Protocol Fellowship — програми, що виховала нове покоління ключових розробників протоколу.

Розробка та супровід Forkcast — системи, яка стала єдиним довідковим ресурсом для відстеження статусу оновлень мережі та графіків активації на тестнетах.

Для багатьох учасників спільноти це рішення стало несподіванкою. Ключові фігури, як-от очільник підрозділу Вільям Моррісс, залишають фонд, тоді як інші працівники розподіляються по нових відділах.

Попри те, що Ethereum Foundation обіцяє не втрачати темп у розвитку мережі, закриття такого централізованого хабу знаменує кінець цілої ери в історії Ethereum. Тепер відповідальність за технічне здоров’я мережі розмита між новими структурами, і спільноті доведеться звикати до оновленого операційного плану.

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