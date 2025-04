Обновление сети Ethereum, законопроект о стейблкоинах в США: что нового на крипторынке

Разработчики Ethereum запланировали обновление Pectra на 7 мая

Хардфорк Pectra активируют в основной сети второй по капитализации криптовалюты 7 мая — Такое решение приняли ключевые разработчики во время очередной онлайн-встречи. Об этом сообщает CoinDesk.

Ранее обновление Ethereum планировалось примерно на 30 апреля.

Pectra включает в себя серию улучшений, направленных на повышение удобства и эффективности Ethereum. Масштабный апгрейд содержит 11 ключевых предложений по улучшению Ethereum, реализуемых одновременно. Одно из важных новшеств — добавление функциональности смартконтрактов в кошельки, что упрощает их использование и восстановление.

В Южной Корее изучили открытие доступа иностранцам к криптобиржам

Южная Корея может открыть крипторинок для иностранных трейдеров при усилении контроля над отмыванием денег. Об этом заявил глава отдела виртуальных активов Комиссии по финансовым услугам (FSC) Ким Сон Чжин. Об этом пишут местные СМИ.

По его словам, регулятор изучает возможность смягчения ограничений доступа иностранных участников рынка к южнокорейским криптобиржам. Для этого платформы должны соответствовать международным стандартам в области предотвращения отмывания денег (AML). Конкретные сроки реформ пока не названы.

В настоящее время инвесторы из-за границы не могут торговать на местных биржах из-за правил, требующих верификации пользователей через банковские счета на имя резидентов Южной Кореи.

Глава исследовательского отдела Presto Research Питер Чунг в комментарии The Block заявил, что открытие рынка не только привлечет иностранный капитал, но и решит проблему разницы в ценах на криптовалюты, известной как «премия кимчи».

По его словам, инициатива также подтолкнет дальнейший рост рынка стейблкоинов на основе доллара США.

С 2022 года в стране действует правило Travel Rule, обязывающее биржи собирать и хранить данные о транзакциях на сумму от 1 млн вон (около $695). Однако регуляторы все еще сомневаются в готовности торговых платформ полностью соблюдать AML-требования, отметил Чунг.

Законопроект о стейблкоинах в США получил одобрение на уровне комитета

Законопроект «Stablecoin Transparency and Accountability for Better Ledger Economy» (STABLE) получил одобрение в Комитете по финансовым услугам. Следующий этап — голосование в Палате представителей США.

Инициативу презентовали в начале февраля 2025 года председатель комитета Фрэнч Хилл и глава его подкомитета по цифровым активам Брайан Стейл. Позже появилась информация, что в разработке законопроекта участвовала компания Tether, эмитент USDT.

Наряду с GENIUS, STABLE регулирует выпуск и обращение долларовых стейблкоинов, а также устанавливает требования к раскрытию информации и аудиту резервов для компаний, выпускающих такие активы.

Он прошел голосование на уровне Комитета с преимуществом 32−17. Против законопроекта выступили ряд демократов, включая криптоскептик Максин Вотерс.

Стейблкоин FDUSD обеспечен 1:1, согласно последнему аудиту — Binance

Криптовалютная биржа Binance сообщила, что стейблкоин FDUSD обеспечен 1:1, согласно последнему аудиту.

Отмечается, что отчет об аттестации в феврале по заказу FD121 Limited, эмитента FDUSD, был проведен независимой третьей стороной аудиторской компанией Prescient Assurance.

«По состоянию на дату отчета, 1 марта 2025 г., в 1:00 (UTC), резервы FDUSD составляли 2 051 348 188,70 долларов США, которые хранились в казначейских облигациях США и на однодневных фиксированных депозитах. Эта сумма превышает общее количество FDUSD в обращении на момент проверки, подтверждая способность FDUSD быть погашенной в соотношении 1:1 с долларами США», — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 апреля 2025 года стейблкоин First Digital USD (FDUSD) потерял привязку к доллару США на фоне заявления основателя TRON Джастина Сана о неплатежеспособности First Digital Trust (FDT). Курс актива в данный момент падал ниже $0,91, затем он вырос до $0,99.