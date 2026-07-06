Віталік Бутерін анонсував масштабну перебудову Ethereum: важливі елементи протоколу буде замінено

Засновник Ethereum Віталік Бутерін опублікував довгостроковий план розвитку мережі під назвою Lean Ethereum. Протягом наступних трьох-чотирьох років буде замінено майже кожен ключовий елемент протоколу. Сам Бутерін порівняв це з The Merge — переходом Ethereum на механізм Proof-of-Stake у 2022 році. Але розробник наголошує, що всі існуючі додатки збережуть роботоздатність.

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План охоплює кілька напрямів одночасно:

Сховище даних: найбільша зміна. Зараз всі дані мережі (баланси токенів, смарт-контракти) зберігаються в єдиній моделі. З'явиться новий дешевший рівень зберігання для простих операцій. Більшість токенів, NFT і DeFi-додатків (децентралізованих фінансів) зможуть перейти на ньогота скоротити комісії за транзакції більш ніж у 10 разів. Складні смарт-контракти, як-от Uniswap, залишаться на поточній моделі. Квантова криптографія: захист від майбутніх квантових комп'ютерів, здатних зламати поточне шифрування блокчейну. Робота над квантово-стійкими форматами вже ведеться місяцями. Конфіденційність більше не буде опціональною функцією, а стане пріоритетом за замовчуванням для всіх нових елементів протоколу. Нове виконавче середовище: у довгостроковій перспективі Ethereum Virtual Machine (EVM — середовище, в якому виконуються всі програми мережі) буде замінено на нову архітектуру. Головні кандидати — RISC-V і leanISA. Але це справа далекого майбутнього: поточний EVM залишиться як шар сумісності. Пропускна здатність: у наступному великому оновленні Glamsterdam зросте газовий ліміт (кількість операцій, що обробляються за один блок), що збільшить пропускну здатність мережі.

Lean Ethereum будується на roadmap, представленому після зустрічі дослідників Ethereum Foundation у Берліні в червні. Дослідник фонду Джастін Дрейк запропонував план із семи великих оновлень ще у лютому. Саме вони мають розгортатися до 2029 року.

Ethereum поступово перетворюється з експериментальної мережі на масштабовану інфраструктуру для глобальних фінансів і застосунків з нижчими комісіями, кращим захистом і конфіденційністю за замовчуванням.

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