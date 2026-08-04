Міністерство фінансів 4 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,54 млрд грн, що на 2,90 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 9,44 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
4 серпня 2026, 18:49
Мінфін залучив від розміщення ОВДП на 2,9 млрд грн менше, ніж тижнем раніше
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 201,45 млн грн під 15,01% з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,13%);
- 1,04 млрд грн під 15,64% з погашенням 26 квітня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,46%);
- 5,29 млрд грн під 12,59% з погашенням 15 серпня 2029 року (первинне розміщення).
Із початку 2026 року держава вже залучила понад 316,77 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,34 трлн гривень.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
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Джерело: Мінфін
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