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12 липня 2026, 10:51

Відпочинок в Європі: де найдешевше влітку 2026

Планування літньої відпустки у 2026 році вимагає не лише гарного настрою, а й тверезого економічного розрахунку. Ціни на їжу, готелі та розваги в Європі суттєво відрізняються залежно від того, куди саме ви купуєте квиток. Аналіз даних Euro News показує, що знайти бюджетний варіант цілком реально, якщо знати, на які країни варто звернути увагу, а які краще залишити для подорожей із «потужним» бюджетом.

Планування літньої відпустки у 2026 році вимагає не лише гарного настрою, а й тверезого економічного розрахунку.

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За основу аналітики взято індекс витрат на споживання (HFCE), який враховує понад 2000 товарів та послуг, що найчастіше купують туристи. Якщо взяти середній показник по Євросоюзу за 100 одиниць, то картина виглядає досить контрастно.

Кращі ціни для гастро-відпочинку

Традиційно найпривабливішими для економних мандрівників залишаються країни, де вартість «кошика туриста» суттєво нижча за середньоєвропейську. Абсолютним лідером за доступністю їжі та алкоголю залишається Туреччина, де ціни майже на 40% нижчі, ніж у середньому по ЄС.

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Якщо ви плануєте відпустку з акцентом на бюджет, ось як виглядає рейтинг семи популярних напрямків за вартістю товарів та послуг (відносно 100 євро в середньому по ЄС):

  • Туреччина: 59,6 євро

  • Хорватія: 78,4 євро

  • Португалія: 86,6 євро

  • Греція: 87,4 євро

  • Іспанія: 91,6 євро

  • Італія: 97,1 євро

  • Франція: 100,3 євро

Як бачимо, Франція — єдина країна в цьому списку, де витрати перевищують середньоєвропейський показник, тоді як Туреччина та Хорватія пропонують найбільш привабливі умови для гаманця.

Ресторани та готелі: де витрачати менше

Окрему увагу варто приділити сегменту HoReCa (готелі, ресторани, кафе), адже саме на них припадає левова частка відпускних витрат. Якщо ви хочете насолоджуватися вечерею в ресторані без стресу для бюджету, різниця у вартості стає ще відчутнішою. Ціни на відпочинок у популярних туристичних локаціях також демонструють цікаву динаміку:

  • Португалія: 73,6% від середнього показника по ЄС (найвигідніші умови для харчування та житла).

  • Туреччина: 78,3% від середнього показника.

  • Іспанія: 85,4% від середнього показника.

  • Греція: 86,1% від середнього показника.

  • Хорватія: 89,6% від середнього показника.

  • Італія: 110,8% від середнього показника.

  • Франція: 116% від середнього показника.

Ці цифри не є фіксованою ціною вашої відпустки, адже вартість готелю в Парижі чи Римі може бути в рази вищою за середню по країні. Проте вони дають чітке розуміння загального цінового фону. Якщо ви бажаєте зекономити на готелях та обідах, Португалія та Туреччина залишаються поза конкуренцією. Водночас Італія та Франція вимагають значно більших вкладень, тож відпочинок там автоматично стає дорожчим.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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