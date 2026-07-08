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8 липня 2026, 10:46

Ryanair попереджає про літні черги в ЄС: які аеропорти можуть не впоратися через систему EES

Черги на кордонах ЄС через систему EES можуть зіпсувати літній відпочинок. Про це повідомляє The Independent з посиланням на заяву авіакомпанії Ryanair.

Черги на кордонах ЄС через систему EES можуть зіпсувати літній відпочинок.

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Найбільший європейський лоукостер назвав аеропорти, які, на його думку, просто не витримають літнього навантаження в умовах нової системи контролю в'їзду-виїзду.

У яких аеропортах Європи очікують найбільших черг

Серед проблемних напрямків, на думку фахівців авіакомпанії Ryanair, опинилися:

  • Іспанія- Тенеріфе-Південний, Пальма-де-Майорка, Аліканте та Малага.
  • Італія- Мілан-Бергамо.
  • Польща — Краків.
  • Франція — Париж-Бове.

За словами представників авіакомпанії, цим аеропортам банально не вистачає персоналу, кіосків для реєстрації та готовності самої системи до пікового потоку туристів.

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Що таке система EES

EES (Entry/Exit System) — це біометрична система реєстрації, яка фіксує відбитки пальців і фотографує громадян країн, що не входять до ЄС, під час перетину зовнішнього кордону Шенгенської зони. Замість звичного штампа в паспорті дані потрапляють у спільну базу, якою користуються прикордонники всіх 29 країн зони.

Повністю систему запустили 10 квітня 2026 року — після кількох місяців поетапного впровадження, яке почалося ще восени 2025-го. Ryanair наполягає, що уряди найбільш вразливих країн мають призупинити її роботу принаймні до вересня, поки не мине пік туристичного сезону.

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За словами головного операційного директора авіакомпанії Ніла Макмехона, EES «все ще не готова до пікових літніх обсягів», а пасажирів і їхні родини «не варто використовувати як піддослідних кроликів» для недопрацьованої системи паспортного контролю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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