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10 липня 2026, 17:20

Росіяни знову стануть «радянськими туристами»: виїзд тільки групами по 10 осіб

росія знову демонструє дива «прогресу», впевнено крокуючи назад у часі до найкращих традицій радянського минулого. За повідомленнями інсайдерів для The Moscow Times, Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб остаточно перетворити територію країни на затишний «цифровий совок».

росія знову демонструє дива «прогресу», впевнено крокуючи назад у часі до найкращих традицій радянського минулого.

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Замість звичного «купив квиток і полетів», росіянам планують запропонувати систему виїзних віз. Звісно, все це подається під соусом «безпеки в недружніх країнах».

За планами відомства, туристичні поїздки до країн НАТО стануть справжнім квестом: тільки організовані групи по 10 осіб із суворим маршрутом, як у старі добрі часи, коли втечу за кордон в 1935 році прирівняли до зради батьківщини.

По інших країнах (їх перелік поки що розробляється) залишиться можливість індивідуального туризму, проте виїзна віза буде потрібна у будь-якому випадку.

Тепер, щоб вирушити на відпочинок, росіянину потрібно буде отримати дозвіл в рідної держави.

Звісно, формально конституція гарантує свободу пересування. Але конституція в росії — це такий самий сувенір, як і магнітики на холодильник: гарно виглядає, але користі ніякої. До того ж, у них уже є чудовий механізм з електронними повістками, який робить будь-кого невиїзним за один клік. Якщо ти раптом забув з’явитися до воєнкомату, твій світ миттєво звужується до розмірів рідного району: ні кредитів, ні авто, ні виїзду за межі цього «щастя».

Тож для жителів росії, які так мріяли повернути СРСР, де була найсмачніша ковбаса, є чудова новина: мрія здійснилася. Правда, лише в частині залізної завіси, де за кожним кроком стежать, а виїзд за кордон стає державною зрадою.

Вітаємо в майбутньому, яке до болю нагадує минуле, де держава була впевнена, що знає краще, куди взагалі можна їздити і коли краще посидіти вдома.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+75
korvin29
korvin29
10 липня 2026, 17:26
#
Если россияне только станут как в СССР, то украинские мужчины уже стали как в Северной Корее).).)
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
10 липня 2026, 17:30
#
100%
Ілюстрація до новини краще відповідає нашій ситуації. Щодня сотні людей незаконно перетинають кордон через ліси. Решта вже 5-й рік поспіль взагалі не можуть виїхати з країни. І це країна, яка нібито прагне до ЄС. Сюр.
+
+30
korvin29
korvin29
10 липня 2026, 17:39
#
До приграничных лесов еще нужно доехать…
+
0
Андрій М*дак
Андрій М*дак
10 липня 2026, 17:44
#
Що значить незаконно перетинають? Для вільних людей кордонів не існує, вони кордон просто трішечки відсовують.
+
+15
Андрій М*дак
Андрій М*дак
10 липня 2026, 17:44
#
А взагалі рашка і украшка — одіннарот
+
+15
EconomistPetya
EconomistPetya
10 липня 2026, 18:46
#
Сосия как всегда вперде. Украинские мужчины которые не нарушают закон свободно могут выезжать, не говорите глупостей.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
10 липня 2026, 18:50
#
Гейропейские либерасты даже не захотели запретить въезд маскалям, которые воевали против Украины!!!
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