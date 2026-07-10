росія знову демонструє дива «прогресу», впевнено крокуючи назад у часі до найкращих традицій радянського минулого. За повідомленнями інсайдерів для The Moscow Times , Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб остаточно перетворити територію країни на затишний «цифровий совок».

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Замість звичного «купив квиток і полетів», росіянам планують запропонувати систему виїзних віз. Звісно, все це подається під соусом «безпеки в недружніх країнах».

За планами відомства, туристичні поїздки до країн НАТО стануть справжнім квестом: тільки організовані групи по 10 осіб із суворим маршрутом, як у старі добрі часи, коли втечу за кордон в 1935 році прирівняли до зради батьківщини.

По інших країнах (їх перелік поки що розробляється) залишиться можливість індивідуального туризму, проте виїзна віза буде потрібна у будь-якому випадку.

Тепер, щоб вирушити на відпочинок, росіянину потрібно буде отримати дозвіл в рідної держави.

Звісно, формально конституція гарантує свободу пересування. Але конституція в росії — це такий самий сувенір, як і магнітики на холодильник: гарно виглядає, але користі ніякої. До того ж, у них уже є чудовий механізм з електронними повістками, який робить будь-кого невиїзним за один клік. Якщо ти раптом забув з’явитися до воєнкомату, твій світ миттєво звужується до розмірів рідного району: ні кредитів, ні авто, ні виїзду за межі цього «щастя».

Тож для жителів росії, які так мріяли повернути СРСР, де була найсмачніша ковбаса, є чудова новина: мрія здійснилася. Правда, лише в частині залізної завіси, де за кожним кроком стежать, а виїзд за кордон стає державною зрадою.

Вітаємо в майбутньому, яке до болю нагадує минуле, де держава була впевнена, що знає краще, куди взагалі можна їздити і коли краще посидіти вдома.