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11 липня 2026, 16:09

Німеччина спростила обмін українських водійських прав: що відомо

Вчора Бундесрат підтримав рішення, яке суттєво полегшить обмін українських водійських посвідчень на місцеві. Верхня палата парламенту включила Україну до Anlage 11 Fahrerlaubnis-Verordnung — переліку держав, громадяни яких можуть обмінювати права за спрощеною процедурою. Про це повідомляє сайт Refugeesconnect.de.

Вчора Бундесрат підтримав рішення, яке суттєво полегшить обмін українських водійських посвідчень на місцеві.

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Після набуття рішенням чинності українці в Німеччині зможуть:

  • обміняти посвідчення водія без складання теоретичного іспиту

  • не проходити практичний іспит

  • оформити документи швидше і дешевше, ніж раніше

Спрощений обмін поширюється на категорії A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE. Тобто охоплює як легкові автомобілі, так і мотоцикли, вантажівки, автобуси.

Раніше українці могли керувати автомобілем у Німеччині лише протягом визначеного законодавством строку після в'їзду, а потім мусили складати іспити для отримання місцевих прав. Для багатьох біженців без знання мови це було серйозним бар'єром.

Рішення Бундесрату є одним із завершальних етапів законодавчої процедури. Наступний крок — офіційна публікація змін у Федеральному віснику Bundesanzeiger. Лише після цього нові правила набудуть чинності.

Але конкретних дат поки що не оголошено.

Рішення збіглося з паралельними змінами в самій Україні. 8 липня Кабінет Міністрів затвердив оновлений порядок видачі водійських посвідчень, спрямований на гармонізацію з нормами ЄС.

Крім того, Україна взяла на себе зобов'язання перед ЄС запровадити обов'язковий технічний огляд для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року. Ми писали про це в статті «Техогляд легкових авто повертається: чого очікувати водіям у 2027 році».

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Таким чином, Україна та ЄС рухаються назустріч одне одному в питаннях дорожнього законодавства:

  • Німеччина знімає бар'єри для українських водіїв

  • Україна адаптує своє законодавство до європейських стандартів

Читайте також: У МВС пояснили, коли можуть відмовити у перереєстрації авто

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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