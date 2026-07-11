Німеччина спростила обмін українських водійських прав: що відомо

Вчора Бундесрат підтримав рішення, яке суттєво полегшить обмін українських водійських посвідчень на місцеві. Верхня палата парламенту включила Україну до Anlage 11 Fahrerlaubnis-Verordnung — переліку держав, громадяни яких можуть обмінювати права за спрощеною процедурою. Про це повідомляє сайт Refugeesconnect.de.

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Після набуття рішенням чинності українці в Німеччині зможуть:

обміняти посвідчення водія без складання теоретичного іспиту

не проходити практичний іспит

оформити документи швидше і дешевше, ніж раніше

Спрощений обмін поширюється на категорії A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE. Тобто охоплює як легкові автомобілі, так і мотоцикли, вантажівки, автобуси.

Раніше українці могли керувати автомобілем у Німеччині лише протягом визначеного законодавством строку після в'їзду, а потім мусили складати іспити для отримання місцевих прав. Для багатьох біженців без знання мови це було серйозним бар'єром.

Рішення Бундесрату є одним із завершальних етапів законодавчої процедури. Наступний крок — офіційна публікація змін у Федеральному віснику Bundesanzeiger. Лише після цього нові правила набудуть чинності.

Але конкретних дат поки що не оголошено.

Рішення збіглося з паралельними змінами в самій Україні. 8 липня Кабінет Міністрів затвердив оновлений порядок видачі водійських посвідчень, спрямований на гармонізацію з нормами ЄС.

Крім того, Україна взяла на себе зобов'язання перед ЄС запровадити обов'язковий технічний огляд для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року. Ми писали про це в статті «Техогляд легкових авто повертається: чого очікувати водіям у 2027 році».

673="100″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody"> Таким чином, Україна та ЄС рухаються назустріч одне одному в питаннях дорожнього законодавства: Німеччина знімає бар'єри для українських водіїв

Україна адаптує своє законодавство до європейських стандартів Читайте також: У МВС пояснили, коли можуть відмовити у перереєстрації авто