У МВС пояснили, коли можуть відмовити у перереєстрації авто

Під час перереєстрації транспортного засобу сервісні центри МВС можуть відмовити у проведенні операції. Найчастіше це відбувається через проблеми з документами, наявність юридичних обмежень або невідповідність ідентифікаційних даних автомобіля. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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У МВС пояснили, що перед перереєстрацією транспортного засобу перевіряються дані про автомобіль, продавця та покупця. Якщо виявляються обмеження або невідповідності, послугу можуть не надати до усунення причин.

Основні причини відмови

Серед найпоширеніших підстав для відмови у перереєстрації:

транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом;

номери агрегатів знищені або мають ознаки підробки;

продавець або покупець перебувають у розшуку;

у продавця є відкриті виконавчі провадження;

у державних реєстрах зафіксовано заборону на відчуження автомобіля;

документи містять невідповідності або неактуальні дані;

відсутнє зареєстроване місце проживання;

втрачено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Що потрібно робити

У разі відмови власнику або покупцю необхідно з’ясувати причину та усунути виявлені порушення чи невідповідності. Після цього можна повторно звернутися до сервісного центру МВС для проведення перереєстрації.

У відомстві радять перед купівлею авто перевіряти документи, наявність обтяжень і відповідність ідентифікаційних номерів транспортного засобу, щоб уникнути проблем під час оформлення угоди.