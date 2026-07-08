В Україні змінюють правила видачі та обміну посвідчень водія — МВС

Уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Що зміниться?

Термін дії посвідчень водія залежатиме від категорії транспортного засобу:

15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень регулярне підтвердження стану здоров’я стане обов’язковою умовою для продовження права керування транспортом. Для власників легкових авто та мотоциклів це відбуватиметься раз на 15 років, а для водіїв, які перевозять пасажирів або вантажі, раз на 5 років.

Водночас уже видані посвідчення залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в документі.

Під час планового обміну посвідчення повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачене законодавством.

Постанова набуде чинності з дня її офіційного опублікування.