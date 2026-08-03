За перші шість місяців 2026 року в країнах Європейського Союзу було зареєстровано майже 5,9 млн нових легкових автомобілів. Найбільшим автомобільним ринком традиційно залишається Німеччина, тоді як найменше нових машин купують на Мальті. Про це повідомляє УкрАвтопром.
У ЄС за пів року продали майже 5,9 млн нових авто: які країни стали лідерами
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Найбільші п'ять ринків забезпечили понад 70% усіх продажів нових автомобілів у ЄС. Водночас навіть серед невеликих країн спостерігається різна динаміка: одні демонструють стрімке зростання попиту, тоді як в інших реєстрації нових машин скорочуються.
Де в ЄС купують найбільше нових автомобілів
Беззаперечним лідером залишається Німеччина. За січень-червень тут було зареєстровано 1 484 393 нові легкові автомобілі, що на 5,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
До п'ятірки найбільших автомобільних ринків Євросоюзу також увійшли:
- Німеччина — 1 484 393 авто (+5,8%).
- Італія — 936 045 авто (+9,5%).
- Франція — 857 165 авто (+1,8%).
- Іспанія — 647 711 авто (+6,2%).
- Польща — 312 033 авто (+9,4%).
Особливо помітне зростання показали Італія та Польща, де продажі збільшилися майже на 10% порівняно з першою половиною 2025 року.
Найменші автомобільні ринки Євросоюзу
Найменше нових легковиків за підсумками півріччя зареєстрували на Мальті — лише 3 839 автомобілів. Проте навіть такий невеликий ринок продемонстрував суттєве зростання — 30,2%.
До п'ятірки найменших автомобільних ринків ЄС увійшли:
- Литва — 24 119 авто (+16%);
- Латвія — 11 346 авто (+0,5%);
- Естонія — 9 979 авто (+62,1%);
- Кіпр — 7 244 авто (-11,9%);
- Мальта — 3 839 авто (+30,2%).
Найбільш вражаюче зростання зафіксовано в Естонії, де кількість зареєстрованих нових автомобілів збільшилася одразу на 62,1%. Натомість Кіпр став єдиною країною з цієї групи, де ринок скоротився — на 11,9%.
Для порівняння, в Україні за перше півріччя 2026 року було реалізовано 33 тис. нових легкових автомобілів. Це лише на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про значно стриманішу динаміку порівняно з більшістю країн Європейського Союзу.
Коментарі - 1
Як можна порівнювати країни з різною кількістю населення по абсолютному показнику?
Звичайно, 50 млн. осіб придбають більше авто ніж 5 млн. осіб. Це стосується не тільки авто і будь чого, будь якого показника.