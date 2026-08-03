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3 серпня 2026, 9:53

У ЄС за пів року продали майже 5,9 млн нових авто: які країни стали лідерами

За перші шість місяців 2026 року в країнах Європейського Союзу було зареєстровано майже 5,9 млн нових легкових автомобілів. Найбільшим автомобільним ринком традиційно залишається Німеччина, тоді як найменше нових машин купують на Мальті. Про це повідомляє УкрАвтопром.

За перші шість місяців 2026 року в країнах Європейського Союзу було зареєстровано майже 5,9 млн нових легкових автомобілів.

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Найбільші п'ять ринків забезпечили понад 70% усіх продажів нових автомобілів у ЄС. Водночас навіть серед невеликих країн спостерігається різна динаміка: одні демонструють стрімке зростання попиту, тоді як в інших реєстрації нових машин скорочуються.

Де в ЄС купують найбільше нових автомобілів

Беззаперечним лідером залишається Німеччина. За січень-червень тут було зареєстровано 1 484 393 нові легкові автомобілі, що на 5,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До п'ятірки найбільших автомобільних ринків Євросоюзу також увійшли:

  1. Німеччина — 1 484 393 авто (+5,8%).
  2. Італія — 936 045 авто (+9,5%).
  3. Франція — 857 165 авто (+1,8%).
  4. Іспанія — 647 711 авто (+6,2%).
  5. Польща — 312 033 авто (+9,4%).

Особливо помітне зростання показали Італія та Польща, де продажі збільшилися майже на 10% порівняно з першою половиною 2025 року.

Найменші автомобільні ринки Євросоюзу

Найменше нових легковиків за підсумками півріччя зареєстрували на Мальті — лише 3 839 автомобілів. Проте навіть такий невеликий ринок продемонстрував суттєве зростання — 30,2%.

До п'ятірки найменших автомобільних ринків ЄС увійшли:

  • Литва — 24 119 авто (+16%);
  • Латвія — 11 346 авто (+0,5%);
  • Естонія — 9 979 авто (+62,1%);
  • Кіпр — 7 244 авто (-11,9%);
  • Мальта — 3 839 авто (+30,2%).

Найбільш вражаюче зростання зафіксовано в Естонії, де кількість зареєстрованих нових автомобілів збільшилася одразу на 62,1%. Натомість Кіпр став єдиною країною з цієї групи, де ринок скоротився — на 11,9%.

Для порівняння, в Україні за перше півріччя 2026 року було реалізовано 33 тис. нових легкових автомобілів. Це лише на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про значно стриманішу динаміку порівняно з більшістю країн Європейського Союзу.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Hennady
Hennady
3 серпня 2026, 10:34
#
Яка ж бездарність і некомпетентність панує навколо…
Як можна порівнювати країни з різною кількістю населення по абсолютному показнику?
Звичайно, 50 млн. осіб придбають більше авто ніж 5 млн. осіб. Це стосується не тільки авто і будь чого, будь якого показника.
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