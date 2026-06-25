Техогляд легкових авто повертається: чого очікувати водіям у 2027 році

Україна відновлює обов’язковий технічний контроль для легкових автомобілів. У 2011 році цю процедуру скасували, оскільки вона перетворилася на механізм продажу дозволів без реальної перевірки авто. Сьогодні ініціатива повертається як зобов’язання перед ЄС згідно з Директивою 2014/45/ЄС. Про це повідмляє сайт Visit Ukraine.

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До кінця 2027 року система має запрацювати на повну потужність.

Задум реформи виглядає прогресивно. Вона передбачає перехід на електронні процедури, сертифікацію інспекторів (із регулярною переатестацією) та впровадження ШІ, який аналізуватиме фото й відео з огляду на предмет підозрілих маніпуляцій. До того ж з'являється окрема спеціалізація — інспектор з технічного контролю.

Такий підхід теоретично має змінити підхід від формальної відмітки до реальної оцінки безпеки транспортного засобу.

Реформа безпеки чи нова «годівниця»?

Попри позитивні наміри, антикорупційні дослідження вказують на суттєві вразливості, які можуть знецінити всі зусилля.

Аналіз законопроєкту з боку громадських організацій виявив три слабкі місця:

Локальне зберігання протоколів огляду. Зараз відеозаписи огляду зберігаються безпосередньо на пунктах техогляду. Це дає операторам повний контроль над доказами порушень, адже їх легко змінити чи видалити, якщо виникає потреба приховати порушення. Ручне введення даних. Результати вимірювань досі вносяться операторами вручну. Це залишає простір для фальсифікацій показників, які неможливо відстежити без автоматичної синхронізації з обладнанням. Розмита відповідальність. Система часто фіксує результати на «центр», а не на конкретного інспектора, що проводив огляд. Така відсутність персоналізації знижує мотивацію працювати чесно.

Уряд планує подати законопроєкт до парламенту вже цієї осені. Існує ризик, що фокус зміститься на швидке ухвалення документа для звітності перед Брюсселем, тоді як технічні запобіжники проти корупції залишаться «на потім».

Якщо Україна запустить нову процедуру зі старими технологічними прогалинами, ми отримаємо реформу лише на папері. Формально процедура відповідатиме вимогам ЄС, але фактично залишить відкритими двері для корупційних зловживань, які роками дискредитували ідею контролю за безпекою авто.

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