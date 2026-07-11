Уряд Естонії подовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року, але не для всіх

Уряд Естонії ухвалив принципове рішення щодо підтримки українських біженців, схваливши подовження дії тимчасового захисту до 4 березня 2028 року. Міністр внутрішніх справ Ігор Таро наголосив, що Естонія залишається відданою підтримці народу України, який продовжує потерпати від російської агресії. Про це повідомляє сайт News.err.

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Нові умови для майбутніх заявників

Попри загальне продовження програми, естонський уряд врахував пропозиції Європейської комісії щодо змін у критеріях надання захисту.

Головна новація стосується нових заявників: відтепер громадяни України, які мають зобов’язання з військової служби та яким законодавством заборонено залишати територію своєї держави, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту в Естонії.

Важливо зазначити, що ці обмеження не стосуються тих українців, які вже отримали тимчасовий захист раніше. Їхній статус залишається чинним, а умови перебування не змінюються. Вони продовжують користуватися всіма правами, гарантованими цим статусом: правом на проживання, офіційне працевлаштування, навчання, а також повним доступом до соціальної та медичної допомоги.

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Ігор Таро підкреслив, що Естонія виступає за максимально єдиний підхід до вирішення міграційних питань в межах Євросоюзу. Водночас він визнав, що в довгостроковій перспективі країнам-членам доведеться напрацювати координаційні механізми для поступового виходу з режиму тимчасового захисту.

Це передбачає перехід до інших законних форм легального проживання або сприяння добровільному поверненню біженців до України, коли безпекова ситуація дозволить це зробити.

Наразі, з огляду на інтенсивність бойових дій, прогнозувати терміни закінчення конфлікту неможливо, тому система захисту продовжує функціонувати як ключовий інструмент гуманітарної допомоги.

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