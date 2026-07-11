Уряд Естонії ухвалив принципове рішення щодо підтримки українських біженців, схваливши подовження дії тимчасового захисту до 4 березня 2028 року. Міністр внутрішніх справ Ігор Таро наголосив, що Естонія залишається відданою підтримці народу України, який продовжує потерпати від російської агресії. Про це повідомляє сайт News.err.
Уряд Естонії подовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року, але не для всіх
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Нові умови для майбутніх заявників
Попри загальне продовження програми, естонський уряд врахував пропозиції Європейської комісії щодо змін у критеріях надання захисту.
Головна новація стосується нових заявників: відтепер громадяни України, які мають зобов’язання з військової служби та яким законодавством заборонено залишати територію своєї держави, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту в Естонії.
Важливо зазначити, що ці обмеження не стосуються тих українців, які вже отримали тимчасовий захист раніше. Їхній статус залишається чинним, а умови перебування не змінюються. Вони продовжують користуватися всіма правами, гарантованими цим статусом: правом на проживання, офіційне працевлаштування, навчання, а також повним доступом до соціальної та медичної допомоги.
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Ігор Таро підкреслив, що Естонія виступає за максимально єдиний підхід до вирішення міграційних питань в межах Євросоюзу. Водночас він визнав, що в довгостроковій перспективі країнам-членам доведеться напрацювати координаційні механізми для поступового виходу з режиму тимчасового захисту.
Це передбачає перехід до інших законних форм легального проживання або сприяння добровільному поверненню біженців до України, коли безпекова ситуація дозволить це зробити.
Наразі, з огляду на інтенсивність бойових дій, прогнозувати терміни закінчення конфлікту неможливо, тому система захисту продовжує функціонувати як ключовий інструмент гуманітарної допомоги.
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Коментарі - 2
«Головна новація стосується нових заявників: відтепер громадяни України, які мають зобов’язання з військової служби та яким законодавством заборонено залишати територію своєї держави, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту в Естонії.»
Там не забыли, и сейчас и раньше это сказка на экспорт. В Польше, к примеру, в 2022 были бесплатные ж/д билеты за исключением мужчин 18−60.
ЕС по-дружески иронизирует над самыми бесправными существами: украинскими мужчинами трудоспособного возраста без серьёзных заболеваний.