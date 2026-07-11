Прем'єр Малайзії клонує себе у штучному інтелекті: аватар продаватиме держпослуги та агітуватиме за діючу владу

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім готується запустити ШІ-версію самого себе. Аватар PMX AI (скорочення від «десятий прем'єр-міністр») вже навчений на промовах і текстах Анвара, говорить його голосом, розмовляє англійською та малайською мовою, включно з регіональними діалектами та сленгом, навіть жартує, як його прототип. За інформацією The Next Web , запуск може відбутися вже найближчими днями.

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Аватар побудувала малайзійська компанія Zetrix AI Bhd. Вона регулярно підживлює модель новими висловлюваннями прем'єра, щоб схожість залишалася актуальною майже в реальному часі. «ШІ повністю трансформує управління і політику», — заявив керівник компанії TS Wong.

Не тільки говорить, а ще й діє

Більшість політиків вже встигли розмістити ШІ-ролики з собою. Але PMX AI задуманий як повнцінний ШІ-агент. Це означає, що аватар отримує запит, самостійно розбиває його на кроки та виконує без постійного нагляду людини.

На практиці це виглядає як цифровий держслужбовець, який не йде на обід і не запізнюється на роботу.

Аватар Анвара Ібрагіма здатний:

провести громадянина через процедуру поновлення водійського посвідчення;

надіслати платіжне посилання і підтвердити транзакцію;

порадити курси підвищення кваліфікації студентам;

зорієнтувати людину в програмах зайнятості.

У трейлеру до запуску Анвар з'являється почергово як астронавт, супергерой у плащі та персонаж, дуже схожий на Нео з «Матриці».

«Це цифрове продовження мене самого. Завжди готове слухати, допомагати і служити людям», — каже голос прем'єра в ролику.

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Зручність чи передвиборчий трюк

Вибори в Малайзії мають відбутися до початку 2028 року. Аватар, який ніколи не спить, ніколи не каже нічого зайвого та завжди залишається на зв'язку, — ідеальний інструмент для роботи з молодими виборцями, яких потрібно переконати, що прем'єр-міністр це прогресивна та демократична людина.

Малайзія не перша:

Володимир Зеленський використовував ШІ-версію себе для звернень різними мовами; Нарендра Моді — щоб говорити з аудиторіями на різних мовах Індії; Лі Дже Миюн (президент Південної Кореї) під час виборчої кампанії запустив аватар, що відповідав на запитання виборців.

Але Малайзія пішла далі: її аватар прем'єр-міністра маже навіть оформлювати платежі та рахувати податки.

Саме тут і з'являється незручне питання: що далі?

Малайзія поки робить ставку на те, що виборці сприймуть PMX AI як зручний сервіс, а не як передвиборчу технологію. Але якщо виборці дійдуть до висновку, що ШІ-агент набагато ефективніший та гуманний, ніж жива людина?

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