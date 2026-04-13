Lloyds Bank першим у Британії ввів ШІ до ради директорів

Lloyds Banking Group стала першою провідною компанією у Великій Британії, яка офіційно інтегрувала алгоритми штучного інтелекту на рівні своєї ради директорів. Віртуальний асистент отримав високий управлінський статус та допуск до закритої корпоративної аналітики. Про це повідомляє The Times.

Нейтралізація «людського фактора»

Розробником програмного забезпечення для найвищого органу управління банку виступила компанія Board Intelligence. Згідно із заявленим функціоналом, ШІ-агент виконуватиме дві ключові ролі: швидка обробка великих масивів конфіденційної інформації та безпосередня підготовка матеріалів для нарад топменеджменту.

Окрім рутинної аналітики, на алгоритм покладено специфічне завдання — «боротися із забобонами» керівників під час ухвалення стратегічних рішень. Передбачається, що машина виявлятиме нелогічні або упереджені висновки членів правління, спираючись виключно на математичні моделі та сухі цифри, без огляду на людські емоції чи корпоративні інтриги.

Що відмо про банк

Група Lloyds останніми роками активно цифровізується, намагаючись оптимізувати витрати: наразі банк має понад 21,5 мільйона активних користувачів мобільного застосунку, а його керівництво нещодавно проходило навчання у фахівців Google. Більше того, банк є прямим інвестором у профільний стартап Aveni.AI, який створює мовні моделі спеціально для фінансового сектору, що свідчить про системний курс на заміну людей алгоритмами на всіх рівнях компанії.