Не дорвіряйте ШІ: у яких сферах на чат-боти не можна покладатися

Штучний інтелект сьогодні працює поруч з усіма нами практично в кожному робочому процесі. Але разом із відчутним «ефектом прискорення» з'явилося і хибне відчуття: якщо модель відповідає впевнено й логічно, то вона нібито «розуміє», про що говорить. Це і є головна пастка — ілюзія експертності. Де проходить межа коли ШІ варто довіряти, в колонці для ЕП розповів генеральний директор Lenovo в Україні Тарас Джамалов. «Мінфін» публікує ключові тези.

Чому ШІ помиляється

Попри всю технологічну складність, ШІ не мислить — він вгадує (я б навіть сказав, дуже добре вгадує). Його завданням є не пошук істини, а побудова найімовірнішої відповіді. Через це виникають галюцинації: модель може бути впевненою у твердженні, яке не лише хибне, а й інколи небезпечне.

Друга причина — відсутність контексту та достатньої бази знань. Алгоритм не знає особливостей ринку, нюансів корпоративної культури, логіки внутрішніх процесів або реальної поведінки людей. Він не має інтуїції, не здатен відчути тон чи мотивацію, не оцінює наслідків для репутації.

І третє: модель не несе відповідальності. У юридичних, фінансових або технічних рішеннях це критично. У нещодавньому дослідженні щодо застосування генеративного штучного інтелекту у правовій практиці Lenovo наголошувала: ШІ може допомагати в підготовці, але не може замінити адвоката чи комплаєнс-спеціаліста.

Де саме ШІ створює ілюзію експертності

Правові та HR-політики

На перший погляд, здається, що модель здатна за хвилини створити документ, який виглядає так само професійно, як робота юриста. Проте він не врахує місцеве законодавство, не знатиме про суперечності між юрисдикціями й не зможе коректно адаптувати політику під конкретну компанію.

Так само ШІ нерідко використовує застарілі дані, які частіше зустрічалися в навчальних дата-сетах ніж нові дані. У праві ціна помилки може бути надто високою.

Ринкові прогнози та фінансова аналітика

ШІ прекрасно аналізує минулі дані й видає красиві графіки. Але стратегічні рішення ґрунтуються не лише на минулому: вони залежать від того, що ще тільки готується — від регуляторних змін до поведінки конкурентів. Модель цього не бачить. Вона екстраполює минуле й не здатна врахувати переломні точки.

Таким чином, під експертною обгорткою приховуватимуться надто загальні тези чи зовсім хибні тенденції.

Діагностика технічних несправностей

Коли інженер копіює лог помилки в модель, він очікує точного аналізу. Але алгоритм не знає архітектури, внутрішніх зв'язків між системами, конфігурацій або апаратних нюансів. Через це «універсальна порада» може не розв'язати проблему, а зробити її тільки серйознішою.

Саме тому останній рік ми спостерігаємо бум персоналізованих ШІ-агентів як на персональному рівні («я натренував ChatGPT під себе, згодувавши йому величезну базу своїх даних»), так і на корпоративному рівні.

Такі кастомізовані під конкретну ІТ-компанію асистенти матимуть глибше розуміння рішень і процесів, що дає інженерам кращі результати на виході. Бо тільки такі, натреновані на перевірених «закритих» дата-сетах моделі, майже позбавлені впливу хибної інформації та майже не мають галюцинацій.

Формування технічних завдань на важливі системи

ТЗ — це не просто текст. Це баланс вимог, бюджету, ризиків, нефункціональних очікувань і домовленостей між стейкхолдерами. ШІ генерує красиво оформлений шаблон, але легко ігнорує найважливіші деталі: від безпеки й масштабованості до реальних обмежень команди.

В результаті, виконавець не отримає потрібних вимог і запропонує абсолютно не адаптоване під запит команди рішення.

Кризові комунікації та чутливі публічні заяви

Алгоритм добре працює зі стилем, але не відчуває тон, тригери чи етичні ризики. Те, що статистично звучить «нейтрально», у реальності може спровокувати скандал. У кризах людський досвід завжди сильніший за машинний.

Те саме стосується текстів: ШІ не може оцінювати весь масштаб політичної та економічної ситуації в країні, так само, як і настрої суспільства. І навіть у цілком невинній темі він може запропонувати формулювання, які викличуть обурення: як-от у статті про новорічні свята запропонувати українцям подорожі за кордон.

До того ж зараз багато людей не відрізняють текст ШІ від тексту справжньої людини, сприймаючи «машинний текст» як образу чи обман.

Креатив і віральність

Очікування, що ШІ створить абсолютно нову концепцію, є не зовсім вірним. Модель працює з тим, що вже існувало. Вона не здатна народити ідею, яка виходить за межі відомих патернів. Культура, емоція, іронія, контекст — усе це поки що виключно людське. Тим паче, коли мова заходить про «вірусний» контент, який працює якраз завдяки нестандартному, незнайомому донині підходу.