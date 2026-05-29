Meta запустила платні підписки для Facebook, Instagram та WhatsApp: що вони дають

Meta Platforms розпочала запуск платних підписок для Facebook, Instagram та WhatsApp, а також тестує нові платні тарифи для користувачів свого ШІ-чатбота Meta AI. Таким чином компанія намагається компенсувати частину витрат на масштабний розвиток штучного інтелекту. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Скільки коштуватимуть підписки

Підписки Facebook Plus та Instagram Plus коштуватимуть $3,99 на місяць,

WhatsApp Plus — $2,99 на місяць.

Платні тарифи для чатбота Meta AI становитимуть $7,99 на місяць за базовий пакет і $19,99 — за преміальний.

Нові підписки з’явилися через тиждень після того, як Meta скоротила 10% із приблизно 78 тисяч своїх працівників — частково для фінансування витрат на ШІ. У 2026 році компанія планує витратити до $145 млрд капітальних інвестицій, переважно на будівництво дата-центрів для штучного інтелекту та закупівлю чипів.

Інвестори негативно сприйняли наміри Meta ще більше збільшити витрати на ШІ цього року. Після публікації квартального звіту минулого місяця акції компанії впали більш ніж на 5% на післябіржових торгах.

Втім, у середу, 27 травня, після оголошення про запуск нових підписок, акції Meta Platforms зросли на 3,7%.

Що дадуть підписки

Керівниця продуктового напряму компанії Наомі Ґлейт заявила, що підписки для Facebook, Instagram і WhatsApp включатимуть додаткові функції для користувачів, а також преміальні інструменти для бізнесу та авторів контенту.

За її словами, нові тарифи мають запропонувати «більше можливостей для самовираження та спілкування» в застосунках компанії, а згодом у них з’являться нові функції.

За даними GSMArena, користувачі Facebook Plus та Instagram Plus отримають доступ до низки ексклюзивних функцій. Серед них — розширена аналітика Stories, зокрема кількість повторних переглядів, можливість створювати необмежену кількість списків аудиторії замість лише «Близьких друзів», а також подовження часу життя Stories понад стандартні 24 години.

Користувачі з підпискою також зможуть переглядати Stories перед публікацією, шукати людей у списках переглядів Stories та публікувати дописи у профілі без їхнього відображення у стрічках підписників.

Крім того, підписка включатиме анімовані реакції «суперсердець» для Stories, кастомні іконки застосунку, спеціальні шрифти для опису профілю та підтримку додаткових закріплених елементів у профілі.

Водночас WhatsApp Plus запропонує користувачам кастомні рингтони, нові теми оформлення застосунку, можливість закріплювати більше чатів, додаткові набори стікерів і розширені налаштування списків.

Meta також планує поступово розширювати тестування підписок для користувачів Meta AI. Сам чатбот залишиться безкоштовним, однак платні тарифи відкриватимуть доступ до вищих лімітів використання режиму міркування (Thinking Mode), а також до генерації відео та зображень.

Наразі компанія вже пропонує сервіс Meta Verified для авторів контенту та бізнесу. Він надає синю позначку верифікації, додатковий захист і підтримку клієнтів. Вартість такої підписки коливається від $14,99 до $499,99 на місяць.

За підсумками першого кварталу Meta отримала $885 млн так званого «іншого доходу» — тобто доходів не від реклами. У компанії пояснили, що ця сума надійшла переважно від підписок і платних повідомлень у WhatsApp. Для порівняння, рекламна виручка компанії за цей же період становила $55 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у березні компанія Meta розпочала тестування нового сервісу під назвою Instagram Plus. Це преміальна передплата, яка пропонує користувачам доступ до розширеного інструментарію, зокрема можливість публікувати сторіз довше 24 годин. Перші скриншоти з пропозицією підключити послугу вже помітили користувачі в Мексиці та на Філіппінах.

У січні 2026 року Meta підтвердила плани щодо тестування нових платних підписок.