31 березня 2026, 8:33

Meta тестує нову передплату в Instagram з ексклюзивними функціями для сторіз

Компанія Meta розпочала тестування нового сервісу під назвою Instagram Plus. Це преміальна передплата, яка пропонує користувачам доступ до розширеного інструментарію, зокрема можливість публікувати сторіз довше 24 годин. Перші скриншоти з пропозицією підключити послугу вже помітили користувачі в Мексиці та на Філіппінах. Про це повідомляє Engadget.

Що входить до пакету Instagram Plus

За даними консультанта із соціальних медіа Метта Наварри, передплата орієнтована на активних авторів контенту та пропонує низку функцій, недоступних звичайним користувачам:

  • Подовження сторіз: можливість залишити пост активним ще на 24 години (загалом до 48 годин).
  • Режим інкогніто (Preview): перегляд фрагментів чужих сторіз без відображення у списку глядачів.
  • Аналітика переглядів: інформація про те, хто переглядав вашу сторіз повторно, а також зручний пошук у списку глядачів.
  • Керування аудиторіями: створення кількох різних списків «близьких друзів» для різних публікацій.
  • Ексклюзивні реакції: запуск так званих «суперсердець» для взаємодії з контентом.

Представник Meta підтвердив виданню Engadget, що тестування наразі триває у кількох країнах.

«Ми сподіваємося зрозуміти, які саме преміальні функції є найбільш цінними для людей», — зазначили в компанії.

Ціна питання

На етапі тестування Meta встановила досить низькі ціни. На Філіппінах місячна передплата коштує близько $1,07, а в Мексиці — приблизно $2,15. Крім того, компанія пропонує безкоштовний пробний період на один місяць.

Ця стратегія дуже нагадує успішний досвід Snapchat+, який з 2022 року залучив мільйони платних підписників і став важливим джерелом нерекламного доходу для компанії Snap.

Новий курс Meta на монетизацію

Запуск Instagram Plus — це лише частина масштабного плану Марка Цукерберга щодо збільшення доходів від підписок. Останнім часом Meta активно просуває верифікацію акаунтів, яку зараз часто пропонують зі знижкою (від $1 за перший місяць замість стандартних $14,99). Також відбувається тестування окремих підписок на інструменти зі штучним інтелектом.

Нещодавно компанія тестувала можливість додавати посилання в описи профілів лише для підписників, обмежуючи цей функціонал для інших.

Експерти вважають, що Instagram Plus може стати «золотою жилою» для Meta, адже функції на кшталт перегляду тих, хто передивлявся сторіз кілька разів, мають високий попит серед молодіжної аудиторії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2026 року Технологічний гігант Meta підтвердив плани щодо тестування нових платних підписок. Як повідомили у компанії, користувачі отримають доступ до ексклюзивних інструментів для творчості, продуктивності та розширених можливостей штучного інтелекту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
