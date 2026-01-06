Multi від Мінфін
6 січня 2026, 10:55

Купюри 2000 й 5000 гривень: експерт допускає, що такі номінали можуть з'явитися

З моменту введення в обіг найбільшої на сьогодні купюри номіналом 1000 гривень минуло вже шість років. За цей час макроекономічна ситуація в країні зазнала кардинальних змін: національна валюта суттєво девальвувала, а вартість споживчого кошика зросла. На тлі цих процесів у фінансових колах пожвавилися дискусії щодо доцільності випуску банкнот вищого номіналу. Про це пише видання «Телеграф».

З моменту введення в обіг найбільшої на сьогодні купюри номіналом 1000 гривень минуло вже шість років.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилася економіка з 2019 року

Національний банк України (НБУ) офіційно презентував банкноту у 1000 гривень 25 жовтня 2019 року. Тоді регулятор аргументував це рішення необхідністю спростити розрахунки для бізнесу та населення, а також зменшити витрати на логістику та виготовлення готівки. Основним драйвером змін тоді називали зростання доходів громадян.

Однак за останні шість років купівельна спроможність гривні змінилася:

  • Курс валют: У 2019 році долар торгувався на рівні близько 23 гривень, тоді як зараз його вартість сягнула 42 гривень.
  • Інфляція: Ціни на товари та послуги зросли більш ніж удвічі.
  • Дрібні гроші: Монети та дрібні купюри фактично втратили свою актуальність у повсякденних витратах.

Позиція експертів: чи на часі нові купюри

Дмитро Олексієнко, віцепрезидент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), вважає, що попри зростання грошової маси, нагальної потреби у введенні нових номіналів зараз немає.

«З 2019 року ціни на всі товари зросли більше ніж у два рази, відповідно збільшилася грошова маса в обігу. Купюра у 1000 гривень є зручною для інкасації, зберігання та розрахунків, спрощує розрахункові операції. Я не думаю, що введення в обіг купюри у 2000 гривень матиме якусь значну користь», — пояснює експерт.

Аналітик проводить паралель з європейською валютою, де банкноти високого номіналу (200 та 500 євро) не користуються попитом через складність їх розміну та перевірки, тому європейці часто намагаються їх позбутися.

Перспективи появи банкноти у 5000 гривень

На думку фахівця, введення купюри у 2000 гривень (що еквівалентно приблизно 40 євро) суттєво не змінить ситуацію на ринку готівки. Експерт припускає, що якщо регулятор і наважиться на такий крок, то логічніше розглядати його в комплексі з ще більшим номіналом.

«Логічніше вже вводити купюру у 5000 разом із 2000, але я не вважаю цю проблему нагальною. Проте у найближчі роки це точно доведеться зробити», — підсумовує Дмитро Олексієнко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Андрій М***к
Андрій М***к
6 січня 2026, 12:32
#

Інфляція: Ціни на товари та послуги зросли більш ніж удвічі.
В десять раз. Ліки, які я приймав в 2014 коштували 12грн коштували раніше зараз коштують 111−140грн. Це називається Зептоужність.
Банки з банкоматів не видають менше 200, а то і 500грн. Все що менше 200 грн. зведено до розрахунку картками. Вже в дефіциті монети 1, 2 , 5 грн.
+
0
Aktair1
Aktair1
6 січня 2026, 13:04
#
Брехня, монет валом,купюр 50,100,200 в банкоматах також завались, ціни в аптеках зросли в два рази, але далеко не в десять разів.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
6 січня 2026, 13:32
#
Монети 1,2 5 і 10 грн — в дефіциті,
то як введення купюры в 2000 грн
зменьшить цей дефіцит.
+
0
malfar
malfar
6 січня 2026, 13:55
#
Стає питання-навіщо нам оті ШАГИ карбувати? Ті ж 50 копійчин можна було б виводити з обігу…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 січня 2026, 14:26
#
Можна й 1, 2, 5 гривень виводити з обігу,
та всі ціни закруглити до десятка гривень,
було б тільки бажання.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 26 незареєстрованих відвідувачів.
