Купюри 2000 й 5000 гривень: експерт допускає, що такі номінали можуть з'явитися

З моменту введення в обіг найбільшої на сьогодні купюри номіналом 1000 гривень минуло вже шість років. За цей час макроекономічна ситуація в країні зазнала кардинальних змін: національна валюта суттєво девальвувала, а вартість споживчого кошика зросла. На тлі цих процесів у фінансових колах пожвавилися дискусії щодо доцільності випуску банкнот вищого номіналу. Про це пише видання «Телеграф».

Як змінилася економіка з 2019 року

Національний банк України (НБУ) офіційно презентував банкноту у 1000 гривень 25 жовтня 2019 року. Тоді регулятор аргументував це рішення необхідністю спростити розрахунки для бізнесу та населення, а також зменшити витрати на логістику та виготовлення готівки. Основним драйвером змін тоді називали зростання доходів громадян.

Однак за останні шість років купівельна спроможність гривні змінилася:

Курс валют: У 2019 році долар торгувався на рівні близько 23 гривень, тоді як зараз його вартість сягнула 42 гривень.

Інфляція: Ціни на товари та послуги зросли більш ніж удвічі.

Дрібні гроші: Монети та дрібні купюри фактично втратили свою актуальність у повсякденних витратах.

Позиція експертів: чи на часі нові купюри

Дмитро Олексієнко, віцепрезидент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), вважає, що попри зростання грошової маси, нагальної потреби у введенні нових номіналів зараз немає.

«З 2019 року ціни на всі товари зросли більше ніж у два рази, відповідно збільшилася грошова маса в обігу. Купюра у 1000 гривень є зручною для інкасації, зберігання та розрахунків, спрощує розрахункові операції. Я не думаю, що введення в обіг купюри у 2000 гривень матиме якусь значну користь», — пояснює експерт.

Аналітик проводить паралель з європейською валютою, де банкноти високого номіналу (200 та 500 євро) не користуються попитом через складність їх розміну та перевірки, тому європейці часто намагаються їх позбутися.

Перспективи появи банкноти у 5000 гривень

На думку фахівця, введення купюри у 2000 гривень (що еквівалентно приблизно 40 євро) суттєво не змінить ситуацію на ринку готівки. Експерт припускає, що якщо регулятор і наважиться на такий крок, то логічніше розглядати його в комплексі з ще більшим номіналом.

«Логічніше вже вводити купюру у 5000 разом із 2000, але я не вважаю цю проблему нагальною. Проте у найближчі роки це точно доведеться зробити», — підсумовує Дмитро Олексієнко.