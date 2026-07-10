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10 липня 2026, 12:32

Ціни на вживані електрокари стрімко ростуть в США

Світ знову лихоманить через події на Близькому Сході. Війна в Ірані миттєво підкинула ціни на нафту, а разом із ними й цінники на американських заправках. Водії почали масово пересідати на електротягу. Проте черги вишикувалися не в салони за новенькими авто, а на аукціони вживаних електромобілів. Про це повідомляє сайт CNBC.

Світ знову лихоманить через події на Близькому Сході.

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Вживані «електрички» стали настільки дефіцитними, що їхня вартість почала стрімко зростати, всупереч загальним ринковим тенденціям.

Ринок вживаних авто живе власним життям

Ситуація виглядає парадоксально: автовиробники звітують про падіння продажів нових електромобілів у другому кварталі, тоді як сегмент вживаного транспорту демонструє рекордний ажіотаж. Компанія Cox Automotive повідомляє, що індекс вартості вживаних електрокарів на аукціонах у США підскочив на 12% за останній місяць. Для порівняння, ціни на звичайні авто з ДВЗ за той самий період виросли менш ніж на 2%.

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Ось головні цифри, які вони наводять:

  1. Вживані електрокари подорожчали в середньому на 12% порівняно з червнем минулого року.

  2. Середня ціна пропозиції на вживаний електрокар у травні досягла $37 083.

  3. Попит на вживані «зелені» авто зріс майже на 25% у річному вимірі.

Бензин як головний регулятор попиту

Люди так масово кинулися купувати вживані електромобілі, щоб зберегти гаманець. Національна середня ціна на бензин у США вже на 21% вища, ніж торік, і тримається на позначці $3.80 за галон. Покупці, які не готові переплачувати за новий автомобіль, бачать у вживаному електрокарі рятівний круг.

Однак експерти попереджають: ця «бульбашка» попиту може луснути так само швидко, як і надулася.

Багато залежить від того, куди підуть ціни на нафту та чи з’явиться на ринку очікуваний наплив електромобілів, що виходять із лізингу. Як зазначає Джонатан Грегорі з Cox Automotive: «Якщо ціни на пальне продовжать падати, частина того шаленого попиту на електромобілі може просто випаруватися».

Наразі ринок тримається на плаву лише через страх водіїв перед дорогим бензином. Якщо ситуація на Близькому Сході стабілізується, а ціни на АЗС підуть донизу, покупці можуть знову згадати про традиційні авто, залишивши вживані електрокари чекати на нового власника.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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