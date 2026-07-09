Попит на електромобілі в Україні за пів року скоротився вдвічі

У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнили 15 221 транспортний засіб з нульовим рівнем викидів — BEV. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомляє «Укравтопром».

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Основну частину реєстрацій становили легкові електромобілі — 14 404 одиниці. Їхня кількість скоротилася на 53% порівняно з першим півріччям минулого року.

Комерційних електромобілів зареєстрували 817 одиниць. У цьому сегменті спад був м’якшим — 17%.

Нові електромобілі

Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 19%. Торік цей показник був майже таким самим — 18%. Це означає, що ринок і далі значною мірою залежить від імпорту вживаних електромобілів.

Найпопулярнішим новим електромобілем у першому півріччі став BYD Leopard 3 — 421 реєстрація.

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До топ-5 нових електромобілів увійшли:

BYD Leopard 3 — 421 авто; BYD Sea Lion 06 EV — 359 авто; Zeekr 001 — 229 авто; Volkswagen ID.UNYX — 203 авто; Zeekr 7X — 172 авто.

Рейтинг нових електромобілів демонструє посилення китайських брендів. У топ-5 одразу чотири моделі представлені китайськими виробниками або марками, пов’язаними з китайським ринком.

Вживані електромобілі

Серед вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів лідером залишився Nissan Leaf. За шість місяців українську реєстрацію отримали 1592 такі авто.

До п’ятірки найпопулярніших вживаних електромобілів увійшли:

Nissan Leaf — 1592 авто; Tesla Model Y — 1468 авто; Tesla Model 3 — 1355 авто; Chevrolet Bolt — 613 авто; Renault Zoe — 553 авто.

Цей список показує, що на вторинному ринку попит зберігається насамперед на добре відомі моделі з широкою базою користувачів, доступними запчастинами та зрозумілою історією експлуатації. Nissan Leaf залишається наймасовішим варіантом, тоді як Tesla Model Y і Model 3 утримують сильні позиції серед покупців, які шукають більший запас ходу та вищий клас авто.

Чому ринок просів

Падіння попиту на електромобілі відбувається на тлі зміни структури всього авторинку. У першому півріччі 2026 року частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто також скоротилася — з 22% торік до 11% цьогоріч.

Для покупців дедалі більше значення мають не лише ціна самого авто, а й вартість ремонту, стан батареї, доступність зарядної інфраструктури та прогнозована ліквідність машини на вторинному ринку. На цьому тлі частина попиту могла зміститися в бік бензинових, дизельних або гібридних моделей.

Як раніше писав «Мінфін», у першому півріччі 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 62% українського ринку нових легковиків, тоді як частка електромобілів у цьому сегменті знизилася до 8,3%.

Для ринку електромобілів це означає перехід до більш стриманої фази після періоду швидкого зростання. Покупці стали обережнішими, а вибір електрокара дедалі частіше залежить не від моди на технологію, а від практичних розрахунків: ціни, запасу ходу, вартості батареї, сервісу та можливості заряджати авто в повсякденному режимі.

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