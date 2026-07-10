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10 липня 2026, 12:11

Півтори тисячі українок опанували професії, що раніше вважалися «чоловічими»

Український ринок праці намагається здолати гендерні стереотипи та адаптується до викликів часу. Ще у 2025 році стартував експериментальний державний проєкт, який дав можливість жінкам опанувати технічні спеціальності, де раніше традиційно переважали чоловіки. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Український ринок праці намагається здолати гендерні стереотипи та адаптується до викликів часу.

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Запит на зміну професійного фаху виявився надзвичайно високим: лише за рік навчання пройшли близько 1,5 тисячі учасниць, причому лише від початку 2026 року до програми долучилися ще 532 жінки. Державна служба зайнятості зафіксувала понад 1 600 запитів від 882 роботодавців, які вже зараз готові працевлаштувати випускниць, що свідчить про реальний дефіцит кадрів у промисловості та транспортній сфері.

Читайте також: Половина українського бізнесу не хоче наймати іноземців навіть за гострого дефіциту кадрів

Найбільшу активність проявляють жительки Івано-Франківщини, де на навчання направили 78 жінок. Також серед регіонів-лідерів за кількістю охочих змінити фах також Львівська та Житомирська області.

Програма дає змогу здобути одну з 31 професії, серед яких водійки автотранспорту, електрогазозварниці, трактористки, токарі та операторки котелень. Кожен курс триває в середньому три місяці, а всі витрати на підготовку покриває держава, що робить перекваліфікацію доступною для всіх охочих.

Статистика свідчить, що українки найчастіше обирають наступні спеціальності:

  • верстатниця деревообробних верстатів (520 учасниць);

  • операторка котельні (300 учасниць);

  • трактористка (218 учасниць);

  • водійка навантажувача (158 учасниць);

  • водійка автотранспорту (70 учасниць).

Успішне опанування технічних професій жінками дозволяє бізнесу заповнювати вакансії, які тривалий час залишалися незайнятими через дефіцит робочої сили, спричинений мобілізацією та міграцією.

Водночас самі учасниці отримують гарантоване працевлаштування та можливість розпочати новий етап кар'єри у стабільних секторах економіки. Це дозволяє їм забезпечити власну фінансову незалежність, що наразі є критичним в умовах руйнування великої частини бізнес-інфраструктури.

Читайте також: Ринок праці України дедалі більше тінізується попри гострий кадровий дефіцит

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+68
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
10 липня 2026, 12:56
#
Справа в тому, що «дати можливість» — не означає, що цією можливістю скористаються. Тому 1.5 тисячі це патужно, але щось не схоже, що бізнес від цього передумав завозити мігрантів і кадровий голод припинився.

Уявіть доісторичний час, замість десяти чоловіків на мамонта йдуть полювати п`ятдесят жінок, патужні можливості, а головне логічно та доцільно використовувати самокат, там де потрібен квадроцикл.
+
0
BigBend
BigBend
10 липня 2026, 13:58
#
А що таке, рівних прав хочеця, рівних зарплат хочеця, а працювати не хочецця?
+
+15
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
10 липня 2026, 15:50
#
Полумеры. Пора вводить мобилизацию женщин, наравне с мужчинами. Одновременно с понижением призывного возраста до 18 лет. За нами Европа, отступать некуда!
+
+15
lider2000
lider2000
10 липня 2026, 16:09
#
По конституции все равно, но есть кто-то ровнее
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