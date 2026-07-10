Півтори тисячі українок опанували професії, що раніше вважалися «чоловічими»

Український ринок праці намагається здолати гендерні стереотипи та адаптується до викликів часу. Ще у 2025 році стартував експериментальний державний проєкт, який дав можливість жінкам опанувати технічні спеціальності, де раніше традиційно переважали чоловіки. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

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Запит на зміну професійного фаху виявився надзвичайно високим: лише за рік навчання пройшли близько 1,5 тисячі учасниць, причому лише від початку 2026 року до програми долучилися ще 532 жінки. Державна служба зайнятості зафіксувала понад 1 600 запитів від 882 роботодавців, які вже зараз готові працевлаштувати випускниць, що свідчить про реальний дефіцит кадрів у промисловості та транспортній сфері.

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Найбільшу активність проявляють жительки Івано-Франківщини, де на навчання направили 78 жінок. Також серед регіонів-лідерів за кількістю охочих змінити фах також Львівська та Житомирська області.

Програма дає змогу здобути одну з 31 професії, серед яких водійки автотранспорту, електрогазозварниці, трактористки, токарі та операторки котелень. Кожен курс триває в середньому три місяці, а всі витрати на підготовку покриває держава, що робить перекваліфікацію доступною для всіх охочих.

Статистика свідчить, що українки найчастіше обирають наступні спеціальності:

верстатниця деревообробних верстатів (520 учасниць);

операторка котельні (300 учасниць);

трактористка (218 учасниць);

водійка навантажувача (158 учасниць);

водійка автотранспорту (70 учасниць).

Успішне опанування технічних професій жінками дозволяє бізнесу заповнювати вакансії, які тривалий час залишалися незайнятими через дефіцит робочої сили, спричинений мобілізацією та міграцією.

Водночас самі учасниці отримують гарантоване працевлаштування та можливість розпочати новий етап кар'єри у стабільних секторах економіки. Це дозволяє їм забезпечити власну фінансову незалежність, що наразі є критичним в умовах руйнування великої частини бізнес-інфраструктури.

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