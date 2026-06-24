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24 червня 2026, 13:27

Фонд гарантування передав до Міжнародного реєстру збитків матеріали про «воєнні» втрати банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав передачу матеріалів до Міжнародного реєстру збитків для України. Йдеться про втрати банків, що виводяться з ринку, та їхніх кредиторів унаслідок повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Фонд гарантування передав до Міжнародного реєстру збитків матеріали про «воєнні» втрати банків

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Реєстр був створений у 2023 році для обліку заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок російської військової агресії в Україні або проти України. Це перший крок для подальшої практичної реалізації міжнародного компенсаційного механізму, який в подальшому передбачатиме розгляд та оцінку таких заяв постраждалих осіб, встановлення вартості збитків та призначення виплат.

Прийом заяв від юридичних осіб до Реєстру був відкритий наприкінці квітня 2026 року, після чого Фонд гарантування вкладів ініціював передачу відповідних документів про збитки банків, що виводяться або були виведені з ринку.

За словами заступника директора-розпорядника Фонду Віктора Новікова, загальна сума втрат ліквідованих банків за час повномасштабного вторгнення вже сягнула 17 млрд грн, і цей показник продовжує зростати.

«Це, насамперед, зруйнована нерухомість, інше знищене майно, але є й така категорія активів, як кредити позичальників, зареєстрованих на нині окупованих територіях або в зоні бойових дій, втрачені застави тощо» — повідомив він.

Зокрема, Фонд уже зафіксував у Реєстрі збитки через руйнування нерухомості Промінвестбанку — фінустанови, яку після початку великої війни передали державі.

Крім відшкодування збитків за час повномасштабної війни, Фонд гарантування вкладів також бореться за стягнення з країни-агресора втрат, завданих нею з 2014 року. Фонд подав низку позовів проти країни-агресора за такими втратами та наразі готує нові.

На сьогодні Форнд отримав остаточні, обов’язкові до виконання, рішення судів на свою користь за чотирма такими позовами:

  • рішення Господарського суду м. Києва від 23 січня 2024 р. у справі ПАТ «КБ «УФС» на понад 1,9 млрд грн (справа № 910/7444/23),
  • рішення Господарського суду м. Києва від 17 липня 2025 на загальну суму 498,5 млн грн за груповим позовом, у якому об'єднано 5 банків, — Грін Банк, Ерде Банк, Укргазпромбанк, Банк «Таврика», Фортуна-банк (справа № 910/731/25),
  • рішення Господарського суду м. Києва від 23 грудня 2025 р. про стягнення збитків, завданих Промекономбанку у розмірі 651,0 млн грн (справа № 910/8847/23),
  • рішення Господарського суду м. Києва від 25 лютого 2026 р. за збитками ВТБ Банку у розмірі понад 3,1 млрд грн (справа № 910/14761/25).

За попередньою оцінкою Фонду гарантування вкладів, унаслідок агресії рф у 2014−2022 рр., збитки банків, що були передані під управління Фонду, складають понад 84 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 29 квітня 2026 року представники бізнесу та державних органів можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Йдеться про запуск п’яти нових категорій, що охоплюють пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури, а також втрату, пошкодження чи знищення активів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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