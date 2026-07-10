Кабмін створив новий орган для координації підтримки ВПО та повернення українців з-за кордону

Уряд створив Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб, збереження зв'язків з українцями за кордоном та їх добровільного повернення. Постанова № 89 9 набула чинності 10 липня та одночасно скасувала попередні акти, що регулювали робочу групу із захисту прав українців у країнах ЄС.

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Очолить раду міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. До складу увійшли представники практично всіх центральних органів виконавчої влади: МВС, Міноборони, МЗС, Мінцифри, МОН, МОЗ, Мінфін, військові адміністрації, Офіс президента та інші.

Залучатимуть також міжнародні організації, благодійні фонди та громадські об'єднання.

Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, тобто не ухвалює рішень самостійно, а готує пропозиції та рекомендації, які потім можуть бути закріплені урядовими рішеннями.

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Що конкретно робитиме нова рада

Визначене шість основних напрямів роботи:

ефективне реагування на вимушене внутрішнє переміщення населення

захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

сприяння адаптації та інтеграції ВПО за новим місцем проживання

збереження зв'язків з українцями, які перебувають за кордоном

реалізація прав та інтересів громадян України за межами держави

створення умов для добровільного повернення в Україну

Для цього рада буде аналізувати держполітику у сфері ВПО, моніторити виконання завдань органами влади, брати участь у підготовці нормативних актів, проводити конференції та семінари, залучати українських та іноземних експертів до співпраці з радами ВПО.

Засідання проводитиме голова ради у звичайному або дистанційному форматі. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів присутніх, у разі рівного розподілу голосів вирішальне слово залишається за головуючим.

За різними оцінками, за кордоном зараз перебуває від 5 до 7 млн українців. Всередині країни зареєстровано понад 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Питання збереження зв'язку держави з цими людьми і створення умов для їх повернення стає дедалі важливішим — як з огляду на демографічні наслідки війни, так і з точки зору повоєнного відновлення економіки.

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