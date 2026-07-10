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10 липня 2026, 8:58

Кабмін створив новий орган для координації підтримки ВПО та повернення українців з-за кордону

Уряд створив Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб, збереження зв'язків з українцями за кордоном та їх добровільного повернення. Постанова № 899 набула чинності 10 липня та одночасно скасувала попередні акти, що регулювали робочу групу із захисту прав українців у країнах ЄС.

Уряд створив Координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб, збереження зв'язків з українцями за кордоном та їх добровільного повернення.

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Очолить раду міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. До складу увійшли представники практично всіх центральних органів виконавчої влади: МВС, Міноборони, МЗС, Мінцифри, МОН, МОЗ, Мінфін, військові адміністрації, Офіс президента та інші.

Залучатимуть також міжнародні організації, благодійні фонди та громадські об'єднання.

Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, тобто не ухвалює рішень самостійно, а готує пропозиції та рекомендації, які потім можуть бути закріплені урядовими рішеннями.

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Що конкретно робитиме нова рада

Визначене шість основних напрямів роботи:

  • ефективне реагування на вимушене внутрішнє переміщення населення
  • захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
  • сприяння адаптації та інтеграції ВПО за новим місцем проживання
  • збереження зв'язків з українцями, які перебувають за кордоном
  • реалізація прав та інтересів громадян України за межами держави
  • створення умов для добровільного повернення в Україну

Для цього рада буде аналізувати держполітику у сфері ВПО, моніторити виконання завдань органами влади, брати участь у підготовці нормативних актів, проводити конференції та семінари, залучати українських та іноземних експертів до співпраці з радами ВПО.

Засідання проводитиме голова ради у звичайному або дистанційному форматі. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів присутніх, у разі рівного розподілу голосів вирішальне слово залишається за головуючим.

За різними оцінками, за кордоном зараз перебуває від 5 до 7 млн українців. Всередині країни зареєстровано понад 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Питання збереження зв'язку держави з цими людьми і створення умов для їх повернення стає дедалі важливішим — як з огляду на демографічні наслідки війни, так і з точки зору повоєнного відновлення економіки.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Strain
Strain
10 липня 2026, 9:32
#
Нужно создавать не советы, а условия для возвращения.
Пока тут существует режим и ТЦК никто не вернется даже за деньги.
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0
VladimirVG
VladimirVG
10 липня 2026, 9:50
#
О, вчора створили орган для «підтримки підприємців», сьогодні для «підтримки ВПО». Мало, потрібно по два органи в день створювати.
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0
TattiReuven
TattiReuven
10 липня 2026, 10:56
#
Очередной распил денег. Есть хоть один человек тут, кому помогли подобные общественные организации?
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