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6 июля 2026, 15:48 Читати українською

Еврокомиссия ужесточает требования для присоединения Украины к SEPA

Еврокомиссия готовит изменения к условиям Ukraine Facility plan по доступу к SEPA (Единому европейскому платежному пространству). Об этом в своем телеграмм-канале сообщила народная депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и председатель подкомитета по платежным системам и противодействию отмыванию средств Ольга Василевская-Смаглюк.

Еврокомиссия готовит изменения к условиям Ukraine Facility plan по доступу к SEPA (Единому европейскому платежному пространству).

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По информации депутата из источников, осведомленных о ходе переговоров между Украиной, Еврокомиссией и Всемирным банком, индикатор 4.9 будет расширен. Ранее он предполагал только создание реестра банковских счетов. Теперь к требованиям прилагается еще реестр бенефициарных владельцев трастов (структур, из-за которых нередко скрывают деньги или имущество), а также более широкий перечень директив ЕС по противодействию отмыванию средств.

Отдельный индикатор 4.10 ужесточает требования: теперь недостаточно просто создать реестры. Дополнительно еще предстоит обеспечить доступ к ним для органов финансового контроля.

«Если мы не воспользуемся окном возможностей сейчас, в дальнейшем могут появляться новые требования к присоединению, а условия будут все строже», — предупреждает Василевская-Смаглюк.

Но есть и непосредственный денежный риск. Имплементация законодательных изменений, необходимых для присоединения к SEPA, связана с траншами финансирования от ЕС. Если реформы не будут выполнены вовремя, последующие выплаты могут задержаться.

Читайте также: Ukraine Facility: Совет ЕС одобрил выплату 2,8 миллиарда евро для Украины

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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