Суд у Казахстані скасував рішення про стягнення з Газпрому $1,4 мільярда на користь Нафтогазу

Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» в прискореному режимі скасував власну попередню ухвалу, яка дозволяла НАК «Нафтогаз України» примусово стягувати з російського Газпрому заборгованість у розмірі понад $1,4 млрд на території країни. Про це повідомив гендиректор Нафтогазу Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.

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Наразі українські юристи детально аналізують аргументацію суду. Керівництво компанії звернуло увагу на публічні заяви казахстанських посадовців, що лунали під час процесу, і висловило сподівання, що подальший розгляд справи базуватиметься на принципах верховенства права, незалежності судової гілки влади та дотриманні міжнародних зобов'язань Казахстану.

Попри це процесуальне рішення, Нафтогаз планує продовжувати юридичну роботу з блокування та вилучення активів російської компанії в цій юрисдикції.

«Ми використовуємо всі доступні юридичні механізми для стягнення понад $1,4 млрд, присуджених міжнародним арбітражем. І попри окремі процесуальні рішення в окремих юрисдикціях, цю роботу подовжуємо. Вона триває одночасно в кількох країнах і продовжиться, зокрема, в Казахстані», — заявив Корецький.

За його словами, борг Газпрому перед Нафтогазом продовжує зростати. На суму заборгованості щодня нараховуються відсотки, і вся сума в повному обсязі буде стягнута з російської компанії на користь Нафтогазу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні 2026 року Нафтогаз отримав дозвіл на примусове стягнення близько $1,4 млрд з Газпрому на території Казахстану — Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» визнав арбітражне рішення та дозволив його виконання в країні на користь компанії.

Однак згодом міністр юстиції Казахстану Єрлан Сарсембаєв заявив, що його відомство не сприятиме виконанню цього рішення.

Передісторія

Відповідно до Угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року Нафтогаз був зобов’язаний організовувати транзит природного газу територією України для Газпрому до припинення дії Угоди 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок дій російських окупаційних сил організація транзиту газу через точку входу «Сохранівка» стала неможливою. Попри це, Нафтогаз продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу «Суджа». Незважаючи на це, Газпром відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов’язання.

У вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено Угодою.

У червні 2025 року арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив Остаточне рішення, визнавши Газпром повністю відповідальним за невиконання своїх зобов’язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Трибунал зобов’язав Газпром сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та арбітражні витрати.

У січні 2026 року Федеральний трибунал Швейцарії відмовив Газпрому в оскарженні рішення, остаточно підтвердивши його чинність.

Оскільки Газпром добровільно не виконав своїх зобов’язань, Нафтогаз реалізує міжнародну кампанію зі стягнення активів боржника в різних юрисдикціях.