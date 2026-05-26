26 травня 2026, 8:42

Українцям у Польщі загрожують податкові борги: кого можуть змусити сплатити

Згідно з польським законодавством, польські податкові органи можуть вимагати сплати податків від українців, які проживають у Польщі, але працюють в українських компаніях та сплачують податки в Україні. Про це пише Inpoland.net.pl.

Вимоги Польщі

У Польщі податкові зобов’язання виникають після перевищення 183 днів перебування. Їх ігнорування може призвести до заборгованості, пені та навіть кримінальної відповідальності. Останнім часом випадки заборгованості серед українців почастішали.

Як зазначають юристи, багато українців вважають, що оскільки їхній український роботодавець стягує з них податки в Україні, то польський PIT на них не поширюється. Однак після перевищення 183 днів перебування в Польщі або переміщення до Польщі центру своїх життєво важливих інтересів їхня податкова ситуація може різко змінитися.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну багато українців переїхали до Польщі. При цьому частина з них продовжувала віддалено працювати на українських підприємствах.

За даними податкових консультантів, у Польщі почастішали ситуації, коли громадяни України після кількох років проживання в Польщі звертаються до них із простроченими податковими деклараціями та нарахованими відсотками. Частина українців вважає, що оскільки роботодавець знаходиться в Україні і податки сплачуються в Україні, то платити податки в Польщі не потрібно.

Хто є податковим резидентом Польщі

Податковим резидентом Польщі є особа, яка проживає в Польщі більше 183 днів на рік або має центр життєвих інтересів (дім, сім'ю, школу дітей або основне джерело доходу) в Польщі.

Лише одного пункту достатньо для того, щоб Польща очікувала на оподаткування всіх доходів, включаючи ті, що отримані від роботи на іноземного роботодавця. Важливо пам’ятати, що податкові органи можуть ретельно аналізувати фактичні обставини резидентів, включаючи країну, де вони мають банківські рахунки.

Уникнення подвійного оподаткування

Польсько-українська угода про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що дохід від трудової діяльності, що виконується в Польщі, може оподатковуватися в Польщі, навіть якщо особа, яка виконує роботу, не є податковим резидентом, і Україна все одно може вважати таку особу своїм податковим резидентом. Юристи зазначають, що технічно механізм усунення подвійного оподаткування має працювати, але це не відбувається автоматично.

Положення договору про уникнення подвійного оподаткування дозволяють визначити, яка країна має право оподатковувати дохід у певній ситуації. Якщо ці положення вказують на те, що обидві країни мають таке право, лише тоді застосовуються механізми уникнення подвійного оподаткування — відрахування або звільнення від оподаткування.

Як зазначають експерти, для уникнення подвійного оподаткування необхідно належним чином врегулювати дохід у Польщі та, за необхідності, повідомити про будь-які податки, сплачені за кордоном.

Бездіяльність може призвести до подвійного удару: стягнення податків в Україні та податкової заборгованості в Польщі. В такому випадку українці наражаються не лише на ризик податкової заборгованості та нараховані відсотки, але й на ризик бути звинуваченими у скоєнні злочину чи податкового правопорушення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
