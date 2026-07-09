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9 липня 2026, 16:02

Росіяни масово вивозять бензин з Казахстану: прикордонники відкрили сезон полювання

Казахстан розгорнув масштабну операцію на кордоні з росією, щоб зупинити нелегальний вивіз пального. Місцеві правоохоронці встановили 59 поліцейських постів, які працюють у цілодобовому режимі, ретельно перевіряючи кожне авто, що намагається виїхати з країни. Про це повідомляє сайт In Business.kz

Казахстан розгорнув масштабну операцію на кордоні з росією, щоб зупинити нелегальний вивіз пального.

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Рішення про посилення заходів стало відповіддю на аномальний наплив машин із сусідньої держави, де стрімко поглиблюється енергетична криза.

За оцінками МВС Казахстану, лише з початку липня було виявлено понад 250 фактів незаконного обладнання транспортних засобів додатковими паливними баками. Усі виявлені порушники, серед яких значну частину складають громадяни росії, притягнуті до адміністративної відповідальності, а незаконно встановлені резервуари були конфісковані та демонтовані.

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Економічні причини російської енергетичної кризи

Ситуація на кордоні спричинена величезною різницею в цінах на пальне, яка виникла через критичний дефіцит нафтопродуктів у росії. У Казахстані середня ціна літра бензину коливається в межах 45−55 рублів у перерахунку, тоді як російські цінники вже давно перетнули позначку в 100 рублів, а в окремих регіонах стрімко наближаються до 120 рублів за літр.

Мешканці прикордонних областей (Оренбурзької, Астраханської та Омської) змушені шукати дешевше пальне за кордоном, що створює черги на пунктах пропуску та вимиває ресурси з казахського внутрішнього ринку. Влада Казахстану навіть ввела обмеження на в'їзд приватного автотранспорту з прилеглих країн, дозволивши перетин кордону не частіше одного разу на добу.

Причиною російського паливного голоду стали успішні атаки українських дронів на нафтопереробні потужності країни-агресора. Особливо відчутним став удар по Омському НПЗ, який є найбільшим у Росії за обсягами виробництва. Цей об'єкт, розташований на величезній відстані від українського кордону, був виведений з ладу на початку липня, що призвело до розриву ланцюгів постачання та спровокувало нову хвилю панічного зростання цін.

Оскільки попит на паливо в Росії залишається стабільно високим, а власні потужності не здатні забезпечити потреби ринку в повному обсязі, тиск на кордони сусідніх країн, де ціни нижчі, лише посилюватиметься. Казахські правоохоронці продовжують цілодобове патрулювання трас, розуміючи, що на кону стоїть стабільність внутрішнього енергетичного ринку, який наразі намагається протистояти зовнішньому тиску з боку російських «бензинових туристів».

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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