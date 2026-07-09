ЄС запускає єдину систему штрафів за відмивання грошей: новий регулятор AMLA уніфікує покарання

Новий наднаціональний регулятор ЄС у сфері протидії відмиванню коштів, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), затвердив єдині стандарти застосування штрафів та санкцій. Відтепер однакове порушення за однакових обставин повинно призводити до однакових наслідків у будь-якій країні ЄС. До цього держави-члени могли по-різному оцінювати аналогічні порушення, тому штрафи суттєво різнилися залежно від юрисдикції. Про це повідомила в своєму телеграм-каналі депутатка Ольга Василевська- Смаглюк

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Що таке AMLA і навіщо він потрібен

AMLA — це аналог Європейського центрального банку, але для сфери фінансового моніторингу. Регулятор створений у рамках масштабної реформи європейської AML-системи і має:

здійснювати прямий нагляд за найбільшими високоризиковими фінансовими установами

координувати діяльність національних AML-регуляторів

забезпечувати однакове застосування правил у всіх країнах ЄС

розробляти єдині технічні стандарти та методології контролю

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Як визначатиметься тяжкість порушення і які штрафи загрожують

Регулятор вводить систему з 12 критеріїв оцінки порушення. Серед них тривалість і повторюваність порушення, кількість постраждалих клієнтів, наявність транскордонної діяльності, вплив на фінансову систему та фінансовий стан самого порушника. За результатами оцінки порушення розподілятимуться на чотири категорії — від незначних до найтяжчих.

Розміри штрафів за Шостою директивою ЄС (AMLD6):

мінімальний штраф — 1 млн євро або подвійна сума отриманої вигоди від порушення (що більше);

для фінансових установ — щонайменше 10 млн євро або 10% річного обороту;

для фізичних осіб — залежно від щоденного доходу;

додатково можливі періодичні штрафні платежі до 3% середнього денного обороту.

Для найсерйозніших випадків передбачені не лише штрафи, а й адміністративні санкції аж до призупинення або відкликання ліцензії.

Нові стандарти набудуть чинності 10 липня 2027 року. Виняток зроблено лише для футбольних клубів: для них правила відкладено до 10 липня 2029 року. Методику розрахунку конкретних сум штрафів AMLA ще розробляє окремо.

Поява AMLA безпосередньо стосується України, яка наразі гармонізує своє AML-законодавство з нормами ЄС у рамках євроінтеграції. Відтепер українським регуляторам і фінансовому сектору доведеться орієнтуватися не лише на директиви ЄС, а й на практику та технічні стандарти нового органу. А з огляду на те, що приєднання України до SEPA прив'язане до якості фінансового моніторингу — слідкувати за розвитком AMLA варто уважно.

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