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6 липня 2026, 15:48

Єврокомісія посилює вимоги для приєднання України до SEPA

Єврокомісія готує зміни до умов Ukraine Facility plan щодо доступу до SEPA (Єдиного європейського платіжного простору). Про це у своєму телеграм-каналі повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і голова підкомітету з питань платіжних систем та протидії відмиванню коштів Ольга Василевська-Смаглюк.

Єврокомісія готує зміни до умов Ukraine Facility plan щодо доступу до SEPA (Єдиного європейського платіжного простору).

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За інформацією депутатки з джерел, обізнаних з перебігом переговорів між Україною, Єврокомісією та Світовим банком, індикатор 4.9 буде розширено. Раніше він передбачав лише створення реєстру банківських рахунків. Тепер до вимог додається ще реєстр бенефіціарних власників трастів (структур, через які нерідко приховують гроші або майно) а також ширший перелік директив ЄС щодо протидії відмиванню коштів.

Окремий індикатор 4.10 посилює вимоги далі: тепер недостатньо просто створити реєстри. Додатково потрібно ще забезпечити доступ до них для органів фінансового контролю.

«Якщо ми не скористаємось вікном можливостей зараз, надалі можуть з'являтися нові вимоги до приєднання, а умови ставатимуть дедалі суворішими», — попереджає Василевська-Смаглюк.

Але є і безпосередній фінансовий ризик. Імплементація законодавчих змін, необхідних для приєднання до SEPA, прив'язана до траншів фінансування від ЄС. Якщо реформи не буде виконано вчасно, наступні виплати можуть затриматися.

Читайте також: Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила виплату 2,8 мільярда євро для України

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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EconomistPetya
EconomistPetya
6 липня 2026, 16:49
#
Правильное решение. Нужно всех барыг, спекулянтов, и прочих маргиналов которые зарабатывают во время войны на простых людях люстрировать. Мы выполним эти пункты и станем членами ЕС и НАТО под руководством Президента Зеленского, все это прекрасно понимают и вопрос лишь процедурный.
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