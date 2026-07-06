Єврокомісія посилює вимоги для приєднання України до SEPA

Єврокомісія готує зміни до умов Ukraine Facility plan щодо доступу до SEPA (Єдиного європейського платіжного простору). Про це у своєму телеграм-каналі повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і голова підкомітету з питань платіжних систем та протидії відмиванню коштів Ольга Василевська-Смаглюк.

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За інформацією депутатки з джерел, обізнаних з перебігом переговорів між Україною, Єврокомісією та Світовим банком, індикатор 4.9 буде розширено. Раніше він передбачав лише створення реєстру банківських рахунків. Тепер до вимог додається ще реєстр бенефіціарних власників трастів (структур, через які нерідко приховують гроші або майно) а також ширший перелік директив ЄС щодо протидії відмиванню коштів.

Окремий індикатор 4.10 посилює вимоги далі: тепер недостатньо просто створити реєстри. Додатково потрібно ще забезпечити доступ до них для органів фінансового контролю.

«Якщо ми не скористаємось вікном можливостей зараз, надалі можуть з'являтися нові вимоги до приєднання, а умови ставатимуть дедалі суворішими», — попереджає Василевська-Смаглюк.

Але є і безпосередній фінансовий ризик. Імплементація законодавчих змін, необхідних для приєднання до SEPA, прив'язана до траншів фінансування від ЄС. Якщо реформи не буде виконано вчасно, наступні виплати можуть затриматися.

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