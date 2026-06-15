Міноборони пояснює нову систему виплат для військових: чим більше ризикуєш — тим більше отримуєш

В Україні стартує перший етап трансформації Сил оборони. Головний принцип, до цього небачений в українській армії, полягає в тому, що розмір виплат напряму буде залежати від рівня ризику. Хто на передовій — отримує суттєво більше. Хто в тилу — теж отримає надбавку, але скромнішу. Про це повідомляє сайт Sud.ua

Відповідні постанови ухвалені 12 червня і очікують на підпис та публікацію.

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Скільки отримуватимуть на передовій

Для піхотинців на першій лінії середній рівень грошового забезпечення сягатиме близько 300 тис. грн на місяць, максимальні виплати — до 460 тис. грн.

Окремо передбачені доплати за бойові завдання:

10 тис. грн за кожен день перебування на позиціях

40 тис. грн за кожен «штурмовий день»

Ці виплати стосуються як мобілізованих, так і контрактників.

Що зміниться для тилових підрозділів

Базове грошове забезпечення для військових у тилу зросте з 20 до 30 тис. грн — за рахунок додаткової надбавки у 10 тис. грн. Суттєвого підвищення для тилових категорій на цьому етапі не передбачено: Міноборони пояснює, що пріоритет першого етапу — передова.

Фінансування реформи забезпечується за рахунок перерозподілу вже наявних ресурсів, а не додаткових вливань у бюджет.

Нова контрактна система і відстрочки

Паралельно Міноборони запроваджує три типи контрактів. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що кожен контракт передбачатиме гарантовану відстрочку після його завершення. Тривалість відстрочки залежатиме від типу контракту, загального строку служби та участі військового у бойових діях. Тобто принцип «більше ризику — більше переваг» поширюється не лише на зарплати, а й на право на відпочинок після служби.

Міноборони також окремо відповіло на питання про демобілізацію тих, хто служить з 2014 та 2022 року — деталі очікуються після підписання постанов.

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