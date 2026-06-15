Міноборони пояснює нову систему виплат для військових: чим більше ризикуєш — тим більше отримуєш

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 червня 2026, 16:10

Міноборони пояснює нову систему виплат для військових: чим більше ризикуєш — тим більше отримуєш

В Україні стартує перший етап трансформації Сил оборони. Головний принцип, до цього небачений в українській армії, полягає в тому, що розмір виплат напряму буде залежати від рівня ризику. Хто на передовій — отримує суттєво більше. Хто в тилу — теж отримає надбавку, але скромнішу. Про це повідомляє сайт Sud.ua

В Україні стартує перший етап трансформації Сил оборони.

Відповідні постанови ухвалені 12 червня і очікують на підпис та публікацію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки отримуватимуть на передовій

Для піхотинців на першій лінії середній рівень грошового забезпечення сягатиме близько 300 тис. грн на місяць, максимальні виплати — до 460 тис. грн.

Окремо передбачені доплати за бойові завдання:

  • 10 тис. грн за кожен день перебування на позиціях
  • 40 тис. грн за кожен «штурмовий день»

Ці виплати стосуються як мобілізованих, так і контрактників.

Що зміниться для тилових підрозділів

Базове грошове забезпечення для військових у тилу зросте з 20 до 30 тис. грн — за рахунок додаткової надбавки у 10 тис. грн. Суттєвого підвищення для тилових категорій на цьому етапі не передбачено: Міноборони пояснює, що пріоритет першого етапу — передова.

Фінансування реформи забезпечується за рахунок перерозподілу вже наявних ресурсів, а не додаткових вливань у бюджет.

Нова контрактна система і відстрочки

Паралельно Міноборони запроваджує три типи контрактів. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що кожен контракт передбачатиме гарантовану відстрочку після його завершення. Тривалість відстрочки залежатиме від типу контракту, загального строку служби та участі військового у бойових діях. Тобто принцип «більше ризику — більше переваг» поширюється не лише на зарплати, а й на право на відпочинок після служби.

Міноборони також окремо відповіло на питання про демобілізацію тих, хто служить з 2014 та 2022 року — деталі очікуються після підписання постанов.

Читайте також: Міноборони пропонує переглянути зарплати військовим

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
15 червня 2026, 16:26
#
Однозначно будуть зловживання службовим становищем, де тиловики будуть собі оформлювати бойові виплати, аналогічно тому як тцкуни «воювали» і наоформлювали собі убд, але звісно їх на фронті ніхто ніколи не бачив, бо вони десь горілку на блокпостах в місті жрали.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами