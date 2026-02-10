Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
10 лютого 2026, 9:10

Україна розпочне виробництво дронів у Німеччині

Україна з середини лютого розпочне виробництво безпілотників у Німеччини, повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу у Київському авіаційному інституті.

Україна з середини лютого розпочне виробництво безпілотників у Німеччини, повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу у Київському авіаційному інституті.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниАнонс запуску«У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині.
Фото: Володимир Зеленський

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Анонс запуску

«У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології», — сказав він.

Загалом цього року у Європі запрацює десять експортних центрів української зброї, зокрема, у країнах Балтії та Північної Європи.

«Сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах. Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки», — додав президент.

Читайте також: Україна виходить у лідери з виробництва дронів: чому їх не вистачає на передовій

2026 — рік інвестицій в технології

Зеленський вірить, що 2026 рік буде роком інвестицій в українські технології, передусім у ті, що пов'язані з дронами. «Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні», — підкреслив він.

За словами президента, в Україні наразі 450 компаній виробляють безпілотники, з них 40−50 — топи.

Ще одним перспективним напрямком для інвестування в Україну він назвав авіацію.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) став більш потужним і самодостатнім, перетворюючись на фундамент національної безпеки. За період повномасштабної війни потужності української «оборонки» збільшилися у 35 разів, і станом на кінець 2025 року їхній потенціал оцінюється у $35 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
