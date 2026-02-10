Україна розпочне виробництво дронів у Німеччині

Україна з середини лютого розпочне виробництво безпілотників у Німеччини, повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу у Київському авіаційному інституті.

Анонс запуску

«У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології», — сказав він.

Загалом цього року у Європі запрацює десять експортних центрів української зброї, зокрема, у країнах Балтії та Північної Європи.

«Сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах. Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки», — додав президент.

2026 — рік інвестицій в технології

Зеленський вірить, що 2026 рік буде роком інвестицій в українські технології, передусім у ті, що пов'язані з дронами. «Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні», — підкреслив він.

За словами президента, в Україні наразі 450 компаній виробляють безпілотники, з них 40−50 — топи.

Ще одним перспективним напрямком для інвестування в Україну він назвав авіацію.

Як писав «Мінфін», український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) став більш потужним і самодостатнім, перетворюючись на фундамент національної безпеки. За період повномасштабної війни потужності української «оборонки» збільшилися у 35 разів, і станом на кінець 2025 року їхній потенціал оцінюється у $35 млрд.