За час війни потужності українського ОПК зросли в 35 разів — експерт

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) стає більш потужним і самодостатнім, перетворюючись на фундамент національної безпеки. За період повномасштабної війни потужності української «оборонки» збільшилися у 35 разів, і станом на кінець 2025 року їхній потенціал оцінюється у $35 млрд. Про це заявив академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин у своїй колонці для видання «Дзеркало тижня» 26 грудня.

Приватний сектор як рушій інновацій

Сучасна оборонна екосистема України налічує вже понад 900 активних компаній. Характерною рисою стало домінування приватного капіталу: з усієї кількості підприємств близько 100 є державними, тоді як понад 800 — приватними. Така структура дозволяє швидше впроваджувати інновації та масштабувати виробництво.

Технологічний прорив: ракети та 4 мільйони дронів

За його словами, Україна офіційно перетворилася на світового лідера за темпами виробництва безпілотних систем. Поточні спроможності галузі дозволяють випускати 4 млн дронів різних типів на рік. Серед інших досягнень 2025 року:

Запуск масового виробництва власних крилатих ракет та інноваційних ракет-дронів.

Суттєве нарощування випуску САУ «Богдана».

Збільшення виробництва снарядів, мін та засобів РЕБ.

Фінансування та міжнародна локалізація

Данилишин також зазначив, що 2025 рік став рекордним за обсягом внутрішніх інвестицій у технології. Бюджет розвитку ОПК, спрямований на розробку та впровадження нових зразків озброєння, досяг максимальних 85 млрд грн.

Історичний рекорд: шість українських банків виділили 21,5 млрд грн на розвиток ОПК

Паралельно триває активна інтеграція у світовий ринок: 25 іноземних компаній, серед яких і світові оборонні гіганти, перебувають на різних стадіях локалізації виробництва в Україні. Це дозволило вітчизняному ОПК покривати вже 40% матеріально-технічних потреб Збройних Сил України.