Дія.City в регіонах: де резиденти сплатили найбільше податків у 2025 році

За підсумками 2025 року резиденти спеціального податкового та правового простору Дія.City перерахували до державного та місцевих бюджетів 34,6 млрд грн. Як писав «Мінфін» ця сума майже у два рази перевищує показники 2024 року, коли загальний обсяг податкових надходжень від резидентів становив трохи більше ніж 18 млрд грн. Міністерство цифрової трансформації України назвало регіони, з яких найбільше надійшло податків.

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Географія податкових надходжень

Найбільше податкових надходжень забезпечили компанії з Києва та області — загалом 24,3 млрд грн.

Згідно з оприлюдненою інфографікою Мінцифри, перша п'ятірка регіонів за рівнем сплачених податків виглядає наступним чином:

м. Київ та область — 24,3 млрд грн;

Львівська область — 2,4 млрд грн;

Дніпропетровська область — 1,7 млрд грн;

Харківська область — 788,5 млн грн;

Одеська область — близько 612,9 млн грн.

Серед інших регіонів високі показники продемонстрували Івано-Франківська (142,2 млн грн), Вінницька (134,1 млн грн) та Волинська (134,1 млн грн) області. Найменші обсяги податкових відрахувань зафіксовані в деокупованих та прифронтових зонах, зокрема в Донецькій області (2,1 млн грн) та Херсонській області (840,7 тис. грн).

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Загалом з моменту запуску проєкту в лютому 2022 року компанії сплатили близько 90 млрд грн. Зараз простір об'єднує приблизно 4 500 компаній, які забезпечують роботу для понад 187 тисяч профільних спеціалістів.