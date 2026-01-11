Учасники спеціального правового режиму Дія.City за підсумками минулого року перерахували до державного бюджету 34,6 мільярда гривень. Ця сума майже у два рази перевищує показники 2024 року, коли загальний обсяг податкових надходжень від резидентів становив трохи більше ніж 18 мільярдів гривень. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
11 січня 2026, 14:09
IT-сектор наповнює бюджет: резиденти Дія.City подвоїли сплату податків у 2025 році
Хто платить найбільше
За даними міністерства, до списку найбільших платників податків увійшли лідери вітчизняного IT-ринку та високотехнологічні компанії. Серед них:
- monobank та «Український процесінговий центр».
- IT-аутсорсинг: глобальні гравці SoftServe, GlobalLogic та EPAM Systems.
- Наука та медицина: хімічні та фармацевтичні компанії «Укроргсинтез» та Enamine.
- Розваги та медіа: стрімінговий сервіс MEGOGO та технологічна компанія Favbet Tech.
Масштабування простору та умови
Наразі статус резидента Дія.City мають понад 3 400 компаній. Головною особливістю цього режиму є можливість обирати модель оподаткування: сплачувати 9% податку на виведений капітал (замість податку на прибуток) або ж залишитися на класичній системі зі ставкою 18% на прибуток.
Для фахівців, які співпрацюють із такими компаніями (працівники у штаті та GIG-спеціалісти), діють пільгові ставки:
- 5% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 5% — військовий збір;
- 22% від мінімальної зарплати — єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
