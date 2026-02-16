Multi від Мінфін
16 лютого 2026, 9:52

Кількість резидентів Дія.City подвоїлась у 2025 році — Опендатабот

3 707 компаній-резидентів Дія.City нараховується станом на початок лютого. Минулий рік став проривним для правового простору: перелік резидентів виріс у 2 рази. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Як змінився портрет резидента

Портрет резидента за роки роботи Дія.City кардинально змінився. На старті у 2022 році більшість вступників були зрілими бізнесами — лише третина з них працювала менш як рік до моменту вступу. Натомість наразі 87% нових резидентів — це новостворені компанії.

Компанії-резиденти Дія.City активно розширюються та винаймають фахівців. Так, у два рази побільшало співробітників у компаніях, що доєднались до Дія.City у 2022 році. Загалом майже 80% резидентів збільшили свій штат за час роботи простору.

Варто зазначити, що компанії можуть вибувати із переліку.

Сфери компаній-резидентів

Попри різноманіття напрямів, ядром Дія.City залишається ІТ. Так, 2 844 компанії працюють саме в цій сфері — це 77% усіх резидентів. Далі йдуть інформаційні послуги (6%) та виробництво іншого транспорту (6%).

У 2023 році частка айті тимчасово скоротилась з 80% до 63%, водночас зросла присутність компаній із виробництва інших транспортних засобів — до 13%. Втім вже у 2025−2026 роках ІТ знову займає 80% серед нових учасників, натомість частка транспортної сфери зменшилась до 5%.

Де зареєстровані резиденти

Понад половина резидентів зареєстровані у Києві: 2 012. Львівщина посідає 2 місце з 502 резидентами (14%), далі йдуть Дніпропетровщина (6%), Київщина (5%) та Харківщина (4%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
