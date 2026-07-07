Китайський Chery запустив виробництво у Південній Африці на місці колишнього Nissan

Китайський автовиробник Chery придбав завод Nissan поблизу Преторії. Угода, оголошена ще в січні 2026 року, набула чинності 6 липня. Компанія планує розпочати виробництво автомобілів у Південній Африці в середині 2027 року і перетворити країну на свій африканський хаб. Про це повідомив Reuters .

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Для старту виробництва Chery обрав модельний ряд Jetour T series — позашляховики T1, Jaecoo J5 і Chery Tiggo 4.

Jaecoo J5 випускатиметься як у версії з двигуном внутрішнього згоряння, так і в електричному варіанті. Під час розгону виробництва у третьому і четвертому кварталах 2027 року компанія планує випустити 15 000 автомобілів. Довгострокова мета — перевищити 100 000 проданих авто на рік у Південній Африці.

Усіх 692 наявних співробітників заводу збережуть. Разом з непрямою зайнятістю у постачальників і суміжних сервісах проєкт має створити додатково 3 000 робочих місць.

Chery також запустив програму локалізації виробництва: на початковому етапі мета — 40% місцевого вмісту в автомобілях.

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Chery — найбільший китайський автоекспортер. Як і інші китайські виробники, компанія стикається з надлишком потужностей і жорсткою конкуренцією на внутрішньому ринку. Тому він розпочав прискорену міжнародну експансію.

Зараз виробник вже продає авто у понад 80 країнах. У Південній Африці компанія з'явилася нещодавно, але одразу стала помітним гравцем: у 2025 році Chery увійшов до десятки найпопулярніших брендів континенту. Nissan, навпаки, закрив завод після десятиліть присутності на тлі глобальної реструктуризації компанії.

Південна Африка стає дедалі привабливішим плацдармом для китайських автовиробників: розвинена промислова інфраструктура, угоди про вільну торгівлю з рядом африканських країн і зростаючий попит на доступні авто по всьому континенту.

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