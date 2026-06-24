Електричний Qashqai відкладається: Nissan бореться за виживання на ринку електрокарів

Японський автогігант Nissan вирішив поставити на паузу роботу над електричною версією свого бестселера, кросовера Qashqai. Це рішення зумовлене стрімкою експансією китайських автовиробників, які наводнили європейський ринок доступними та технологічними електромобілями. Про це повідомив Reuters .

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У спробі вистояти під тиском конкурентів, що пропонують дешевші альтернативи, Nissan змушений переглянути свої плани, спрямувавши ресурси на оптимізацію витрат та адаптацію модельного ряду до нових реалій ринку.

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Хоча відмова від проєкту дозволить Nissan зекономити кошти у короткостроковій перспективі, вона створює серйозні ризики в майбутньому. За оцінками джерел, якщо компанія все ж вирішить повернутися до розробки електро-Qashqai, модель навряд чи потрапить на ринок раніше початку 2030-х років. У такому динамічному сегменті це фактично означає безнадійне відставання від конкурентів, які вже зараз активно відвойовують його частку ринку.

Ситуація навколо заводу в Сандерленді, який є найбільшим автомобільним майданчиком Великої Британії, стає дедалі напруженішою. У 2023 році план з виробництва електричного Qashqai сприймався як стратегічна перемога, що мала закріпити статус Британії як хабу виробництва EV.

Проте сьогодні Nissan вже веде переговори з урядом про перегляд фінансової підтримки. Компанія також підписала угоду з китайською Chery щодо можливого використання своїх виробничих ліній, що свідчить про концептуальну зміну пріоритетів.

Що це означає для майбутнього модельного ряду

Загальна стратегія Nissan стає дедалі обережнішою. Компанія вже відмовилася від випуску двох електричних позашляховиків у США та планує скоротити загальну кількість своїх моделей з 56 до 45.

На ці рішення впливає й геополітична невизначеність: вихід Британії з ЄС та нові правила походження компонентів для електромобілів створюють додаткові бар'єри для експорту. Негативні наслідки вже відчутні: зокрема, скасовано плани щодо створення в Сандерленді виробництва трикомпонентних силових установок.

Офіційно Nissan заявляє, що залишається прихильним до стратегії «електрифікації», яка включає гібридні моделі, проте відмова від ключового електричного проєкту чітко вказує на зміну курсу.

У світі, де ціна та швидкість виходу на ринок вирішують усе, пауза для Qashqai — це визнання того, що амбіції японської компанії наштовхнулися на жорстку економічну реальність, де інфляція та агресивна конкуренція змушують відкладати майбутнє на «потім».

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