Електричний Qashqai відкладається: Nissan бореться за виживання на ринку електрокарів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 червня 2026, 8:30

Електричний Qashqai відкладається: Nissan бореться за виживання на ринку електрокарів

Японський автогігант Nissan вирішив поставити на паузу роботу над електричною версією свого бестселера, кросовера Qashqai. Це рішення зумовлене стрімкою експансією китайських автовиробників, які наводнили європейський ринок доступними та технологічними електромобілями. Про це повідомив Reuters.

Японський автогігант Nissan вирішив поставити на паузу роботу над електричною версією свого бестселера, кросовера Qashqai.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У спробі вистояти під тиском конкурентів, що пропонують дешевші альтернативи, Nissan змушений переглянути свої плани, спрямувавши ресурси на оптимізацію витрат та адаптацію модельного ряду до нових реалій ринку.

Читайте також: BMW скорочує 7 700 робочих місць: профспілки готуються до переговорів

Хоча відмова від проєкту дозволить Nissan зекономити кошти у короткостроковій перспективі, вона створює серйозні ризики в майбутньому. За оцінками джерел, якщо компанія все ж вирішить повернутися до розробки електро-Qashqai, модель навряд чи потрапить на ринок раніше початку 2030-х років. У такому динамічному сегменті це фактично означає безнадійне відставання від конкурентів, які вже зараз активно відвойовують його частку ринку.

Ситуація навколо заводу в Сандерленді, який є найбільшим автомобільним майданчиком Великої Британії, стає дедалі напруженішою. У 2023 році план з виробництва електричного Qashqai сприймався як стратегічна перемога, що мала закріпити статус Британії як хабу виробництва EV.

Проте сьогодні Nissan вже веде переговори з урядом про перегляд фінансової підтримки. Компанія також підписала угоду з китайською Chery щодо можливого використання своїх виробничих ліній, що свідчить про концептуальну зміну пріоритетів.

Що це означає для майбутнього модельного ряду

Загальна стратегія Nissan стає дедалі обережнішою. Компанія вже відмовилася від випуску двох електричних позашляховиків у США та планує скоротити загальну кількість своїх моделей з 56 до 45.

На ці рішення впливає й геополітична невизначеність: вихід Британії з ЄС та нові правила походження компонентів для електромобілів створюють додаткові бар'єри для експорту. Негативні наслідки вже відчутні: зокрема, скасовано плани щодо створення в Сандерленді виробництва трикомпонентних силових установок.

Офіційно Nissan заявляє, що залишається прихильним до стратегії «електрифікації», яка включає гібридні моделі, проте відмова від ключового електричного проєкту чітко вказує на зміну курсу.

У світі, де ціна та швидкість виходу на ринок вирішують усе, пауза для Qashqai — це визнання того, що амбіції японської компанії наштовхнулися на жорстку економічну реальність, де інфляція та агресивна конкуренція змушують відкладати майбутнє на «потім».

Читайте також: У Volkswagen серйозні проблеми: топменеджери оцінили стан концерну як критичний

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я Саня
Я Саня
24 червня 2026, 9:11
#
Пацани, ви дуже розслабилися. Які 2030р. Зараз з розвитком технологій, ШІ, все можна робити в 10 раз швидше і краще. Давайте входяте вже у струю, не хочу їздити на **** чи ****
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами