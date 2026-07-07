Ринок електроніки тінізується, а бюджет недоотримує 20 млрд грн на рік — Гетманцев

Галузь торгівлі електронікою та побутовою технікою є одною з найбільш тінізованих в Україні. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев опублікував у телеграм-каналі аналіз топ-50 компаній галузі. Цифри виявилися невтішними.

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Серед 50 найбільших компаній з продажу електроніки та побутової техніки зафіксовано три тривожні тенденції:

40% декларують середню зарплату нижчу за ринковий рівень. За даними Work.ua, ринкова зарплата у галузі перевищує 25,4 тис. грн на місяць — це маркер масового використання «конвертів». у 72% компаній рівень сплати ПДВ за січень-квітень 2026 року нижче середнього по галузі (2,64%), частина з них декларує нульові нарахування, а це ознака недоброчесності платників квартальні виторги за РРО/ПРРО у мережах магазинів із порівнянною кількістю точок відрізняються в рази, що прямо вказує на приховування реального обороту

За оцінками Гетманцева, через масштабні схеми ухилення від оподаткування бюджет щороку недоотримує близько 20 млрд грн лише з цієї галузі.

Він наголошує, що попри численні обшуки БЕБ і контрольні заходи ДПС, відчутного результату досі немає. «Очікуємо від БЕБ і ДПС не показових намальованих презентацій, а реальних результатів у боротьбі з тінню», — написав він.

Гетманцев упевнений, що галузь потребує системних заходів з детінізації, а не точкових перевірок. Поки схеми залишаються, сумлінні платники опиняються у свідомо невигідній конкурентній позиції.

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