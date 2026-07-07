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7 липня 2026, 11:50

Ринок електроніки тінізується, а бюджет недоотримує 20 млрд грн на рік — Гетманцев

Галузь торгівлі електронікою та побутовою технікою є одною з найбільш тінізованих в Україні. Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев опублікував у телеграм-каналі аналіз топ-50 компаній галузі. Цифри виявилися невтішними.

Галузь торгівлі електронікою та побутовою технікою є одною з найбільш тінізованих в Україні.

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Серед 50 найбільших компаній з продажу електроніки та побутової техніки зафіксовано три тривожні тенденції:

  1. 40% декларують середню зарплату нижчу за ринковий рівень. За даними Work.ua, ринкова зарплата у галузі перевищує 25,4 тис. грн на місяць — це маркер масового використання «конвертів».

  2. у 72% компаній рівень сплати ПДВ за січень-квітень 2026 року нижче середнього по галузі (2,64%), частина з них декларує нульові нарахування, а це ознака недоброчесності платників

  3. квартальні виторги за РРО/ПРРО у мережах магазинів із порівнянною кількістю точок відрізняються в рази, що прямо вказує на приховування реального обороту

За оцінками Гетманцева, через масштабні схеми ухилення від оподаткування бюджет щороку недоотримує близько 20 млрд грн лише з цієї галузі.

Він наголошує, що попри численні обшуки БЕБ і контрольні заходи ДПС, відчутного результату досі немає. «Очікуємо від БЕБ і ДПС не показових намальованих презентацій, а реальних результатів у боротьбі з тінню», — написав він.

Гетманцев упевнений, що галузь потребує системних заходів з детінізації, а не точкових перевірок. Поки схеми залишаються, сумлінні платники опиняються у свідомо невигідній конкурентній позиції.

Читайте також: БЕБ викрило велику мережу секонд-хенду, яку «розбили» на 530 ФОПів

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
7 липня 2026, 12:54
#
Центр противодействия коррупции (ЦПК) и «Следствие.Инфо» нашли у брата главы Государственного бюро расследований (ГБР) Алексея Сухачова 143 квартиры и офисные помещения, а также связи с самим ГБР.

Однако, Печерский районный суд (судья Вовк С.В.) 6 июля запретил журналистам публиковать это расследование.

Так что я прекрасно понимаю почему у бизнесменов отсутствует желание кормить весь этот, потерявший чувство всякой меры, проворовавшийся кагал.
+
0
nitrous2000
nitrous2000
7 липня 2026, 13:01
#
Ще більше податки зробіть
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