БЕБ викрило велику мережу секонд-хенду, яку «розбили» на 530 ФОПів

Як працювала схема

Для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування.Орієнтовні втрати бюджету становлять понад 38,6 млн грн.

Слідством встановлено, що мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності.

Однак офіційно продаж товарів здійснювали через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх продовжували використовувати для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.

Аналітики встановили, що протягом 2023−2025 років до реалізації схеми залучили 23 ФОПів, через яких здійснили фінансові операції на понад 231 млн грн. За попередніми підрахунками, унаслідок таких дій бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.

Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей — за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.

Серед вилученого — носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024−2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Хмельницькій області ДСР Нацполіції України, процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.