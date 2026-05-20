БЕБ викрило велику мережу секонд-хенду, яку «розбили» на 530 ФОПів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 травня 2026, 9:45

БЕБ викрило велику мережу секонд-хенду, яку «розбили» на 530 ФОПів

Масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підзрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Масштабну схему дроблення бізнесу у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підзрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк працювала схемаДля мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працювала схема

Для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування.Орієнтовні втрати бюджету становлять понад 38,6 млн грн.

Слідством встановлено, що мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності.

Однак офіційно продаж товарів здійснювали через десятки ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх продовжували використовувати для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.

Аналітики встановили, що протягом 2023−2025 років до реалізації схеми залучили 23 ФОПів, через яких здійснили фінансові операції на понад 231 млн грн. За попередніми підрахунками, унаслідок таких дій бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.

Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей — за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.

Серед вилученого — носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024−2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР у Хмельницькій області ДСР Нацполіції України, процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Три літри
Три літри
20 травня 2026, 9:47
#
Платівочник, це там ти працюєш молодшим помічником вантажника?
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
20 травня 2026, 10:16
#
Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх продовжували використовувати для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.
___________________________________________________________

Дурня написана. Сайт про економіку ніби то…
+
0
Hennady
Hennady
20 травня 2026, 10:33
#
Коли читаєш такі новини — думаєш, що ж сталось саме з цією мережею… чим саме вона не «вгодила»… адже така «мінімізація» податків застосовується практично будь де
+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
20 травня 2026, 11:20
#
Хтось із кимось не поділився.
+
+30
nsns3212
nsns3212
20 травня 2026, 11:45
#
БЕБ контора ходит только к тем, кто еще не заносил
Досудове розслідування закончиться как только занесут или перепишут бизнес
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
20 травня 2026, 11:56
#
Барыги и спекулянты продолжают наживаться на людях и фактически красть у ЗСУ. Надеюсь остальных умников накроют, и введут ПДВ для ФОПов как можно быстрее. Налоги должны быть одинаковы. Если один платит на заводе 45% налогов, а другой 6%, то возникает социальная несправедливость и напряжение в обществе, что явно недопустиво особенно во время войны, когда общество должно быть друг за друга.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Ivn и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами