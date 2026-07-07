Україна переходить на єдині аукціони газових потужностей на кордонах з країнами ЄС

Оператор ГТС України разом із операторами суміжних країн запускає новий механізм розподілу газових потужностей на міждержавних точках з'єднання. Перші річні аукціони стартують на кордонах з Угорщиною, Румунією та Молдовою.

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Про аукціони на точках з'єднання з Польщею та Словаччиною поки що відкладаються на невизначений термін.

До цього учасники ринку бронювали потужності окремо з кожного боку кордону в рамках двох різних аукціонів. Тепер вони зможуть забронювати потужності в межах одного аукціону і єдиного продукту. Це суттєво спрощує процедуру транскордонної торгівлі газом.

Механізм став можливим після того, як у червні НКРЕКП ухвалила рішення про перехід на об'єднані потужності починаючи з 2026/2027 газового року. Це чергова ступінь інтеграції українського газового ринку в мережи ЄС.

Що це дає ринку

Запровадження об'єднаних продуктів потужності сприятиме:

подальшій інтеграції українського ринку природного газу до внутрішнього ринку ЄС;

підвищенню ефективності використання міждержавної газотранспортної інфраструктури;

розвитку транскордонної торгівлі газом;

зміцненню енергетичної безпеки регіону.

«Впровадження механізму є результатом тісної координації з операторами суміжних ГТС, національними регуляторами та європейськими інституціями», — зазначила в. о. генерального директора Оператора ГТС України Наталія Бойко.

Поки запускаються міждержавні аукціони, в Україні також триває прийом заявок на розподіл річної потужності на внутрішніх точках входу та виходу. Цей процес розпочався наприкінці червня і завершиться 13 липня 2026 року.

Додамо, що НКРЕКП вже змінила нормативну базу щодо розподілу потужності міждержавних з'єднань і відтепер вона вимірюється в енергетичних одиницях, а не у фізичних обсягах, що також відповідає стандартам ЄС.

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