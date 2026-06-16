Мешканців пошкодженого атаками рф житла звільнять від оплати за розподіл газу

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови , яка звільняє мешканців пошкодженого або знищеного росіянами житла від оплати за розподіл природного газу та технічне обслуговування газових систем у будинку.

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Норма поширюється на побутових споживачів, чиє житло постраждало від атак рф настільки, що користуватися газом відповідно до правил технічної експлуатації неможливо. Тобто платити за послугу, якою фізично не можна скористатися, більше не доведеться.

Це стосується як пошкодженого, так і повністю знищеного житла.

Після набуття постановою чинності:

не нараховується плата за розподіл природного газу

не нараховується плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання

споживачі звільняються від обов'язку щомісяця знімати і передавати оператору показання лічильника газу за весь період, протягом якого плата не нараховується

Що ще треба знати споживачам природного газу

Проєкт постанови поки не набув чинності, бо він потребує остаточного ухвалення. Зміни вноситимуться до Кодексу газорозподільних мереж і двох типових договорів — про розподіл газу та технічне обслуговування систем газопостачання багатоквартирних будинків.

Рішення ухвалено на засіданні НКРЕКП у вівторок, 16 червня 2026 року.

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