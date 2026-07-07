Податкова соціальна пільга у 2026 році: хто має право зменшити ПДФО

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 липня 2026, 8:03

Податкова соціальна пільга у 2026 році: хто має право зменшити ПДФО

Працівники з невисоким доходом можуть законно зменшити суму податку на доходи фізичних осіб. Державна податкова служба роз'яснює, як це працює у 2026 році і хто має право на податкову соціальну пільгу.

Працівники з невисоким доходом можуть законно зменшити суму податку на доходи фізичних осіб.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як це працює

Базова податкова соціальна пільга у 2026 році становить 1 664 грн. Це 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня. Якщо ви працюєте на пів ставки та маєте право на пільгу, вона зменшить базу оподаткування, тобто ПДФО і військовий збір будуть нараховуватися не на всю зарплату, а на зарплату мінус 1 664 грн.

Головна умова: місячний дохід не повинен перевищувати 4 660 грн. Цей поріг розраховується як прожитковий мінімум для працездатних (3 328 грн) помножений на коефіцієнт 1,4 і округлений до 10 грн.

Практичний приклад: якщо зарплата становить 4 500 грн, то податки утримуватимуться лише з 2 836 грн (4 500 — 1 664). Економія відчутна.

Важливо: пільгу можна застосовувати лише за одним місцем роботи, за вашим вибором.

Читайте також: Податкова пояснила, хто з пенсіонерів може не сплачувати земельний податок

Хто ще має право на пільгу

Крім загального правила щодо доходу, пільга передбачена для окремих категорій, і для них ліміти та розміри можуть відрізнятися:

  • сім'ї з двома і більше дітьми до 18 років;
  • батьки-одинаки;
  • особи з інвалідністю;
  • батьки дітей з інвалідністю.

Для цих категорій граничний дохід розраховується інакше: базовий ліміт множиться на кількість дітей. Тобто сім'я з двома дітьми може мати дохід до 9 320 грн і все одно мати право на пільгу.

Щоб скористатися пільгою, потрібно подати заяву роботодавцю — він сам застосує її при нарахуванні зарплати.

Читайте також: Людей похилого віку, особ з інвалідністю та військових хочуть захистити від втрати єдиного житла

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами