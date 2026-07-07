Працівники з невисоким доходом можуть законно зменшити суму податку на доходи фізичних осіб. Державна податкова служба роз'яснює, як це працює у 2026 році і хто має право на податкову соціальну пільгу.
Податкова соціальна пільга у 2026 році: хто має право зменшити ПДФО
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Як це працює
Базова податкова соціальна пільга у 2026 році становить 1 664 грн. Це 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня. Якщо ви працюєте на пів ставки та маєте право на пільгу, вона зменшить базу оподаткування, тобто ПДФО і військовий збір будуть нараховуватися не на всю зарплату, а на зарплату мінус 1 664 грн.
Головна умова: місячний дохід не повинен перевищувати 4 660 грн. Цей поріг розраховується як прожитковий мінімум для працездатних (3 328 грн) помножений на коефіцієнт 1,4 і округлений до 10 грн.
Практичний приклад: якщо зарплата становить 4 500 грн, то податки утримуватимуться лише з 2 836 грн (4 500 — 1 664). Економія відчутна.
Важливо: пільгу можна застосовувати лише за одним місцем роботи, за вашим вибором.
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Хто ще має право на пільгу
Крім загального правила щодо доходу, пільга передбачена для окремих категорій, і для них ліміти та розміри можуть відрізнятися:
- сім'ї з двома і більше дітьми до 18 років;
- батьки-одинаки;
- особи з інвалідністю;
- батьки дітей з інвалідністю.
Для цих категорій граничний дохід розраховується інакше: базовий ліміт множиться на кількість дітей. Тобто сім'я з двома дітьми може мати дохід до 9 320 грн і все одно мати право на пільгу.
Щоб скористатися пільгою, потрібно подати заяву роботодавцю — він сам застосує її при нарахуванні зарплати.
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