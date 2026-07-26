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26 липня 2026, 14:40

Мінфін оновив правила верифікациї пенсій: що зміниться та як це вплине на виплати

Міністерство фінансів затвердило оновлену Методику верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання. Контроль за призначенням та виплатою коштів стане більш комплексним завдяки залученню нових державних реєстрів та цифрових баз даних. Про це пише видання «Бухгалтер 911».

Міністерство фінансів затвердило оновлену Методику верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що змінилося у правилах верифікації пенсій

Як пише видання, зміни затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2026 № 347. Він викладає в новій редакції попередню Методику верифікації пенсійних виплат (наказ № 190 від 2023 року). Наразі наказ № 347 прийнятий, але ще не набрав чинності. Він офіційно вступить у дію після його опублікування у державних нормативно-правових виданнях.

Перевірки базуватимуться на міжвідомчій взаємодії, що дає змогу звіряти інформацію про отримувачів виплат майже миттєво. Окрім загальних законів про соціальні виплати, до нормативної бази включили положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що дозволить ретельніше аналізувати спецпенсії та довічне утримання суддів.

Читайте також: Пенсіонерам пояснили, як перевірити, чи зарахували їм фізичну ідентифікацію

Які саме дані перевірятимуть?

Мінфін аналізуватиме значно ширший масив персональної та соціальної інформації:

  • Персональні та реєстраційні дані: ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), паспортні дані, а також історія зміни прізвища чи імені за даними ДРАЦС.

  • Факт перебування в Україні / за кордоном: дані системи «Гарт» (Держприкордонслужба) про всі перетини кордону, тривалість перебування за межами України та наявність оформленого постійного проживання (ПМП) за кордоном.

  • Правовий статус та відбування покарань: відомості з Єдиного реєстру засуджених щодо осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі або взяті під варту, а також факти засудження за злочини проти основ нацбезпеки чи тероризм.

  • Сумісність та підстави виплат: суміщення кількох видів допомоги (пенсія, субсидії, допомога по інвалідності, виплати одиноким матерям), а також законність нарахування регіональних доплат (наприклад, «гірських» надбавок).

Три етапи процедури верифікації

Процес перевірки зберігає триетапну структуру, але з більш суворими вимогами:

  1. Валідація даних. Звіряються базові персональні відомості (відтепер враховують серію та номер свідоцтва про народження). Якщо інформація не проходить первинну валідацію, аналіз одразу припиняється.
  2. Перевірка достовірності. Детальне зіставлення ПІБ та історії зміни імені за даними ДРАЦС.
  3. Перевірка правомірності. Глибокий аналіз законності підстав для отримання конкретних виплат.

Що це змінить для звичайних пенсіонерів?

  • Для більшості громадян, які проживають в Україні та законно отримують свої виплати, не зміниться нічого. Звертатися до ПФУ чи подавати нові документи через наказ № 347 не потрібно — верифікація відбувається непомітно для пенсіонера в електронних реєстрах.

  • Якщо в документах (паспорті, свідоцтві про народження, ІПН) є розбіжності чи друкарські помилки, виплата може заблокуватися вже на 1-му етапі (валідація). У такому разі доведеться уточнити дані в ПФУ.

  • Система не дозволить отримувати дві несумісні допомоги або виплати на осіб, які втратили на це право.

  • Пенсіонерам, які виїхали на постійне проживання за кордон або перебувають за межами України без належного оформлення/ідентифікації, а також тим, хто відбуває покарання, виплати будуть призупинені або перераховані значно оперативніше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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