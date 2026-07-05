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5 липня 2026, 10:11

Податкова пояснила, хто з пенсіонерів може не сплачувати земельний податок

Фізичні особи, яким призначено пенсію не за віком, а за вислугу років, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або з інших підстав, можуть отримати пільгу зі сплати земельного податку після досягнення пенсійного віку. Але для цього вони мають підтвердити право на пільгу відповідними документами. Про це повідомляє Державна податкова служба з посиланням на норми Податкового кодексу України.

Фізичні особи, яким призначено пенсію не за віком, а за вислугу років, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або з інших підстав, можуть отримати пільгу зі сплати земельного податку після досягнення пенсійного віку.

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Пільги із земельного податку для фізичних осіб визначені статтею 281 ПКУ. Від сплати земельного податку звільняються, зокрема, пенсіонери за віком. Таку категорію прямо передбачає пункт 281.1 статті 281 Податкового кодексу.

Які ділянки підпадають під пільгу

Пільга не є безлімітною. Вона поширюється лише на земельні ділянки за кожним видом використання в межах граничних норм.

Зокрема, звільнення від земельного податку діє для таких ділянок:

  • для ведення особистого селянського господарства — не більше 2 га;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:

у селах — не більше 0,25 га;

у селищах — не більше 0,15 га;

у містах — не більше 0,10 га;

  • для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 га;

  • для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 га;
  • для ведення садівництва — не більше 0,12 га.

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Такі межі встановлені пунктом 281.2 статті 281 ПКУ. Якщо площа ділянки перевищує встановлену норму, пільга застосовується лише в межах дозволеного розміру.

Коли починає діяти звільнення

Якщо право на пільгу виникає протягом року, земельний податок не сплачується з місяця, що настає після місяця виникнення такого права. Якщо право на пільгу втрачено протягом року, податок починають сплачувати з місяця, що настає після місяця втрати права.

Для застосування пільги фізична особа має звернутися до контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки та подати документ, що підтверджує право на звільнення. Для пенсіонерів за віком таким документом є пенсійне посвідчення.

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Якщо людина отримує пенсію за вислугу років, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника, саме по собі пенсійне посвідчення може не підтверджувати статус пенсіонера за віком. Після досягнення пенсійного віку їй потрібно підтвердити, що вона має право на пільгу саме як пенсіонер за віком, навіть якщо вид пенсії фактично не змінювався.

Окрема норма діє для земель, переданих в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Відповідно до пункту 281.3 статті 281 ПКУ, власники земельних ділянок, земельних часток паїв і землекористувачі звільняються від земельного податку на період дії єдиного податку четвертої групи, якщо передали такі ділянки в оренду платнику цього податку.

Чому це важливо

Земельний податок належить до місцевих податків, тому ставки, пільги в межах повноважень громад і адміністрування платежів напряму впливають на доходи місцевих бюджетів. Для власників невеликих ділянок пільга може бути незначною у грошовому вимірі, але для пенсіонерів вона часто має практичне значення.

Найчастіша помилка — вважати, що будь-яка пенсія автоматично дає право не сплачувати земельний податок. Податковий кодекс формулює пільгу вужче: йдеться саме про пенсіонерів за віком. Інші категорії можуть мати окремі підстави для звільнення, наприклад інвалідність I або II групи, але це вже інша пільгова категорія, яку також треба підтверджувати документами.

Як раніше писав «Мінфін», податкові пільги для фізичних осіб дедалі частіше залежать не лише від статусу людини, а й від правильного оформлення документів. У випадку із земельним податком це особливо важливо: якщо платник не подав підтвердження або заяву щодо вибору ділянки, податкова може нарахувати податкове зобов’язання на загальних підставах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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