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6 липня 2026, 16:18

Людей похилого віку, особ з інвалідністю та військових хочуть захистити від втрати єдиного житла

У Верховній Раді готують законопроєкт, який має захистити соціально вразливих громадян від втрати єдиного житла через борги або шахрайство. Головна ідея — запровадити обов'язкову додаткову перевірку органами соціального захисту перед будь-яким відчуженням, продажем або виселенням. Про це повідомив сайт Судово-юридична газета з посиланням на Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

У Верховній Раді готують законопроєкт, який має захистити соціально вразливих громадян від втрати єдиного житла через борги або шахрайство.

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Щороку в Україні тисячі пенсіонерів, осіб з інвалідністю, самотніх людей похилого віку та військовослужбовців ризикують залишитися без даху над головою. Підстави бувають різними: виконавчі провадження за невеликими або штучно сформованими боргами, шахрайські правочини, комунальні заборгованості, через які банк через суд домагається відчуження квартири.

Особливо вразливі ті, хто фізично не може захистити свої права: люди, які потребують постійного догляду, не мають підтримки родичів, а також військовослужбовці на фронті. Чинне законодавство захищає єдине житло лише в окремих випадках — наприклад, при незначній сумі боргу. На практиці виконавці, нотаріуси та державні реєстратори часто не перевіряють реальний соціальний статус людини і не оцінюють наслідків її виселення.

Що пропонує законопроєкт

Перед відчуженням, виселенням або продажем єдиного житла вразливої особи органи соціального захисту зобов'язані провести індивідуальну перевірку ситуації. Людина не зможе втратити житло без такої оцінки і без забезпечення альтернативним варіантом проживання.

Окремий блок стосується осіб, за якими доглядають державні чи комунальні установи: їхнє майно не повинно відчужуватися на користь третіх осіб, зокрема за заниженою вартістю, що іноді трапляється.

Наслідки втрати житла для таких людей можуть бути надзвичайно серйозними: погіршення стану здоров'я, додаткове навантаження на систему соціального захисту або навіть передчасна смерть.

Законопроєкт ще обговорюється, деталі та терміни його внесення до Ради поки не оприлюднено.

Читайте також: В українців почали забирати квартири за борги за комуналку: хто ризикує втратити житло

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BigBend
BigBend
6 липня 2026, 16:19
#
Тобто, можна буде брати скільки завгодно кредитів, витрачати всі гроші на себе, і потім нічого не віддавати? Геніальна ідея.
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